Vyzkoušejte simulátor Ježíše Krista. Změňte vodu na víno a vykonejte přes třicet zázraků

Zvláštních simulátorů v herní historii najdeme hromadu. Jsou mezi nimi i nesmysly jako simulátor trávy či kamene. I am Jesus Christ nám na rozdíl od nich alespoň dává smysl a vážně by mohl fungovat. Příběh spasitele si projdete z pohledu první osoby od jeho narození až po znovuzrození. Do vydání má sice kompletní hra ještě daleko, ale už nyní si můžete vyzkoušet prolog zdarma na Steamu.

Skrz Ježíšovu cestu vykonáte přes třicet zázraků, přičemž na konci vás čeká souboj se samotným Satanem. Díky svým svatým schopnostem můžete nejen měnit vodu na víno, ale ve vašem repertoáru schopností je mimo jiné i léčba nemocí, chůze po vodě či vracení zraku slepcům. Možnostem se v tomhle případě opravdu meze nekladou.

Vývojáři ze studia SimulaM slibují ikonické lokace předělané věrohodně do hry. Mezi ně spadá i Jeruzalém. Tento projekt docela dlouho působil spíše jako vtip, ale po vydání prologu to vypadá, že I am Jesus Christ jednou opravdu vyjde. Momentálně je plná verze plánovaná na druhý kvartál příštího roku.