Vyzkoušeli jsme projekt xCloud: jak se hrají konzolové hry na mobilu?

Když jsem byl malý, byl herní svět značně odlišný. Internet se k hraní příliš nepoužíval a na mobilních telefonech se dal hrát maximálně Snake. Lidé si proto rádi kupovali i kapesní konzole, aby mohli hrát zajímavější hry na cestách. Velmi oblíbený byl GameBoy, nicméně já vlastnil levnou konzoli od Vietnamců ve tvaru stíhačky.

Kapesní konzole byly velmi populární. Nintendo se svým DS slavilo nemalé úspěchy a stejně na tom bylo také PSP. Pak však přišla konkurence v podobě mobilních telefonů a popularita kapesních konzolí masivně klesla, což se projevilo na nižších prodejích Nintenda 3DS a PS Vita. Sony kvůli tomu od kapesních konzolí úplně odešlo. Nintendo však díky Nintendo Switch ukázalo, že o kapesní konzole ve skutečnosti zájem stále je. Konkurence v podobě Microsoftu v tom však vidí něco jiného než výkonný hardware v přenosném zařízení.

Patří budoucnost streamování?

Microsoft nikdy nevydal vlastní kapesní konzoli. Ke hraní všude se nejvíce přiblížil vydáním několika her na mobilní telefony jako Halo: Spartan Strike nebo Gears POP! Nedávná doba ho však inspirovala. Nepředvídatelný úspěch Nintenda Switch ukázal, že si lidé přejí hrát velké AAA hry na cestách a Google Stadia či Nvidia GeForce Now zase to, že k tomu není třeba vyvinout nové zařízení.

Herní filosofie: ať je budoucnost her jakákoliv, Microsoft je na ni připraven

Streamovací služby se rozjely. Ostatně není se čemu divit. Slibují možnost zahrát si nejmodernější hry i na bramborovém počítači, kde je navíc ani nemusíte instalovat. Osobně mě to nadchlo hodně, nadšení však rapidně kleslo, když jsem si v roce 2018 vyzkoušel Nvidia GeForce Now. Hraní bylo strašně pomalé i v případě, že jsem počítač připojil k síti kabelem. Od té doby se však hodně změnilo a nyní začínám streamování i věřit.

No ještě to potrvá, každopádně xCloud mě velmi překvapil. Seděl jsem na gauči a prohlížel si nabídku Xbox Game Pass. Mobilní aplikace vás neustále láká na hry ovládané dotykem. Bylo až fascinující, když se vše rozjelo po jednom kliknutí a co víc, Microsoft vytvořil nové ovládání na mobilech. V praxi tlačítka z ovladače zobrazí na obrazovce. A světe div se, ono to fakt funguje. Rozhodl jsem se sepsat dojmy nejen o kvalitě streamování, ale hlavně o tom, jaké to je ovládat konzolové hry dotykem.

K xCloud dostanete přístup se členstvím Xbox Game Pass Ultimate a momentálně je přístupný pouze na mobilech s operačním systémem Android, nicméně verze pro PC a iOS klepe na dveře.

Liší se hru od hry

Knihovna dotykových her je zatím dost malá, nicméně je tam zastoupeno všechno možné. Rozhodl jsem se vyzkoušet 5 různých her různých žánrů a prozkoumat, zda by se opravdu daly hrát jen na mobilu.

Pro představu, momentální rychlost mého internetu je stahování 65 Mb/s a nahrávání 15,21 Mb/s (samozřejmě to však přes den různě kolísá).

Gears 5 – střílečky potřebují ovladač

Poslední díl série Gears of War mě k vyzkoušení nalákal okamžitě. Hned po zapnutí je to s přehledem nejkrásnější hra, co mi na mobilu kdy běžela, a navíc docela plynule. Gears se dočkaly hodně péče. Ovládání chytře zvládlo kombinaci mizení tlačítek v případě cinematických filmečků a v případě hry můžete vedle prstů používat také pohybové ovládání. Jenomže přes všechnu snahu, tohle prostě nejde.



Gears 5 ukazuje, že na střílečky se dotykové ovládání opravdu nehodí

Gears je náročná hra založená na rychlých reflexech. Na mobilu jste až moc pomalí a obecně mnohem hůř míříte. A aby toho nebylo málo, krásná grafika zvyšuje pravděpodobnost, že se váš internet zpomalí, což hru nepříjemně zasáhne. Na vyzkoušení fajn, ale radši si hru naplno užijte na konzoli/počítači.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – plošinovkám chybí přesnost

Plošinovky se na mobily celkem hodí a na Yooka-Laylee je to cítit. Hra vypadá velmi dobře a vlastně připomíná i jiné hry, co jste na mobilu možná už hráli. Je hezká, ale nepříliš náročná a neměl jsem žádné problémy se sekáním. Nicméně problémy nastanou celkem zkraje u složitějších pasáží vyžadujících přesnost a načasování.



Plošinovky fungují skvěle, nicméně omezení tu jsou značná. Zejména ve složitějších akcích

Yooka-Laylee v mnoha částech vyžaduje složité akce. Skočit a zmáčknout X pro provedení salta apod. A to se na mobilu s dotykovým ovládáním provádí obtížněji. A trpěl jsem i při snazších úkonech jako mlácení nepřátel. Na druhou stranu jsem si jistý, že praxe hodně věcí zlepší a dotykové ovládání hře relativně sedí.

Wreckfest – na mobilní závodní hry to nemá

Závodní hry hrajeme na mobilu běžně a Wreckfest nepůsobil vůbec špatně. Ostatně hra vypadá mnohem lépe než konkurenční závodní hry a ovládání je jen o plynu, brzdě a zatáčení. Problém je spíš v tom, že mobilní hry jsou lépe přizpůsobené. Zatáčení pomocí pohybu prstem je relativně pomalé a na rozdíl od mobilních závodních her nemá vychytávky jako zatáčení pomocí klikání na stranách obrazovky, což mobilům sedí víc.



Wreckfest má méně intuitivní ovládání než závodní hry na mobilech, ale jde si zvyknout

Jde si však relativně rychle zvyknout a po prvních závodech jsem se začínal prát o první příčky. Zejména mi sedlo demoliční derby. Hra má občasné problémy s pomalejším připojením, ale jako celek běžela celkem stabilně a ovládala se přijatelně dobře.

Minecraft Dungeons – pomalejší, ale dá si zvyknout

Nemluvíme zde o klasickém Minecraftu, ale o diablovce Minecraft Dungeons. Z izometrického pohledu zabíjíte nepřátele po tuctech, a to jde na mobilu dělat celkem pohodlně. Pohyb prstem postrádá určitou přesnost, nicméně hra má už od designu hodně věcí zjednodušených, což je na mobilu příjemná asistence.



Minecraft Dungeons mi na mobilu skvěle padl do ruky

Nevýhodou jsou pomalejší reakce. Na mobilu mě nepřátelé zasáhli mnohem častěji a na lahvičky jsem klikal neustále. Jako celek se však tato hra na mobily rozhodně hodí a nemám ji moc co vytknout. Sekání jsem tam v podstatě nezažil.

Tell Me Why – příběhové hry se hrají překvapivě špatně

Od začátku jsem si myslel, že nejlepší budou příběhové hry od Dontnod. Na vaše schopnosti tam není kladen důraz, jen se pohybujete po herním světě a užíváte si příběh. Zde však natrefíme na problém číslo jedna. Text je na mobilu velmi malý, špatně se čte a na rozdíl od Gears neumí hra tlačítka schovat a často vám při čtení překáží a jejich přítomnost kazí filmečky.



Příběhové hry od Dontnod jsou až překvapivě nemotorné a hraní bylo peklo

Ovládání je pak velmi neohrabané. Citlivost kamery si s pohybem prstů nerozumí a průzkum herního světa byla spíše bolest. Asi se zvyknout dá a ve vlaku by se hra mohla hrát dobře. Nicméně já si radši užiju příběh na televizi. Aby toho nebylo málo, hra se často sekala (ačkoli problém může být na straně mého internetu).

Pro hraní radši ovladač

Jako celek bylo dotykové ovládání příjemným překvapením. Přes všechny problémy se hry daly hrát relativně dobře a dokážu si to představit používat jako náhradu v místech, kde je internet a chybí hardware. Problém je hlavně v tom, že mobilní hry s vaší neohrabaností počítají a tyto hry moc ne. Na nouzový ovladač je to stále fajn, nicméně budoucnost xCloudu na mobilech vidím v připojení ovladače k mobilu. A těch už je naštěstí dostatek.



Ovladač připojený k mobilu dává větší smysl

Velmi dobře musím chválit celou stabilitu her. Občasná zpomalení nastala, zažil jsem i úplné odpojení. Většinu doby se však hrálo velice dobře, stabilně a hry vypadaly nádherně. Žádné rozmazané objekty a 4 snímky za vteřinu.

Těžko říct, kam chce Microsoft xCloud časem dotáhnout. Z mobilů se brzy dostane také na PC. Osobně mě zaujaly podezřelé spekulace o spolupráci Microsoftu a Nintenda. Na Nintendu Switch by xCloud rozhodně vynikl.

Co si o streamování her myslíte vy?