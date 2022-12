Vyzkoušeli jsme vylepšeného Zaklínače 3 na PlayStationu 5. Oprášená grafika s řadou příjemných doplňků

Čekání je u konce a toužebně vyhlížený generační update pro jednu z nejlepších her minulé dekády je zde. Vyzkoušeli jsme nový patch 4.0. na konzoli PS5 a zde jsou výsledky.

RPG hra pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a NS ● Cena: 800 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 18+ ● S oficiální češtinou

Pro veterány, kterým doma visí na stěně stříbrný meč a ve sklepě máte trofeje bazilišků a grifů, se důvody pro opětovné rozehrání hry budou hledat obtížněji. Tolik novinek totiž aktualizace nepřináší, ale pro ty z vás, které nějakým zázrakem tento herní klenot minul, vřele doporučuji. Nyní je nejlepší chvíle investovat do této vynikající hry, protože vypadá a hraje se ještě líp než v době své největší slávy.

Nejnovější aktualizace 4.0 je zdarma pro hráče, kteří již vlastní kteroukoliv verzi původního třetího Zaklínače včetně přídavků. Nejvíce akcentovanou změnou je výrazný posun v grafice a celkový vizuál hry. Navíc si autoři připravili sadu nových úkolů, modů, zbrojního vybavení a mnoho další věci.

Některé změny se týkají pouze jednotlivých platforem, ale v globálu se jedná o výrazný posun v celkovém grafickém vzhledu, který nyní mnohem lépe odpovídá aktuálním hrám. Do vyššího rozlišení byla přepracována drtivá většina textur. Příroda, nové změny počasí, voda, budovy a zejména jejich interiéry jsou vykresleny fantasticky. Rovněž jednotlivé postavy jsou nyní zpracovány s mnohem větším důrazem na detaily tváře nebo jejich oblečení. Avšak ani sebelepší grafika nezakryje ne úplně povedenou mimiku, na které je vidět ten časový rozdíl asi nejvíce. I přesto hra působí mnohem živějším dojmem a je to radost opět se projíždět na Klepně ve staronových lokacích.

Co dělalo Zaklínače výjimečným, byla atmosféra, kde se střídaly barevné scenérie měst plných života v kontrastu s ponurými až hororovými reáliemi venkova, lesů a podzemních krypt. Navíc výborně zpracované změny počasí hrály významnou roli v celkovém vyznění scenérií v původní hře. To vše zůstalo nezměněno a nový grafický kabát ještě umocňuje už tak vynikající prostředí hry. Zmiňované počasí a jeho změny rovněž doznaly změn a když začne pršet nebo se strhne bouřka, máte pocit, že vám nateče doslova do obýváku.

Mnoho už bylo popsáno v minulosti o ray-tracingu nové verze a celkovém stavu hry. Jak bývá už zvykem, máte na výběr z performance módu nebo ray-tracing modu, resp. 60 a 30 FPS. Rozdíl v detailech tam samozřejmě je, ale není tak markantní. Zvolil jsem raději vyšší výkon oproti ray-tracing variantě, pro lepší plynulost hry. Oba módy totiž využívají tzv. Fidelity super-resolution, což znamená, že hra běží ve vyšším rozlišení nehledě na to, který režim využijete.

CD Projekt RED do next-gen verze implementoval některé z nejpopulárnějších módu vytvořených hráči. Jedna z nejoblíbenějších modifikací zvaná HD Reworked Project přepracovává ohromné množství původních předmětů směrem k jejich realistickému a detailnějšímu zobrazení a významně upravuje vykreslování vzdálených objektů.

Další užitečnou novinkou je možnost přiblížit si kameru ke Geraltovi, připomíná to více filmovou kameru, i když mně osobně vyhovovalo původní nastavení kamery. Můžete si rovněž zvolit zobrazování mini mapy, úkolů, změnit systém sesílání znaků, což lze nyní dělat mnohem rychleji atd. Celkově si tak lze s HUD pohrát více do detailu.

Upraven byl rovněž lehce pohyb Geralta, ten nyní reaguje mnohem lépe na pohyb levé páčky. Záleží jakou sílou působíte na pohybovou páčku, podle toho Geralt buď jde pomalou chůzi nebo se rozeběhne. Stiskem L3 přejde do sprintu. Nepříjemné zasekávání o objekty ale zůstalo, stejně jako nepříliš praktický pohyb kamerou na pravé páčce. Nemyslím si totiž, že nízká zídka nebo příkop je pro koně i Zaklínače nepřekonatelné překážka, kterou musí buď obejít nebo překonat jedině příkazem – skoč.

Přepracována byla i mapa světa, kde si nyní můžete filtrovat ikonky dle potřeby. Mapa v Zaklínači umí působit nepřehledně pro všechny ty otazníky k prozkoumání, takže užitečné filtrování vítám jako bonus.

Vyjmenoval jsem jen ty nejpodstatnější částí nového upgradu. Je toho ale mnohem víc, co sebou novinka přináší. Zejména opravy některých drobných, ale otravných chyb, dále pak je zde možnost zvětšit si titulky, byl přidán dabing ve více jazycích, sběr bylin je nyní automatický, apod.

Velkou otázkou bylo, zda uložené pozice z původních verzí půjde použít i ve verzi nové. Odpověď je ano, i když značné množství hráčů včetně mě si stěžovalo na chybu při přenosu uložených pozic z PS4 verze do PS5. Dle vyjádření CD Projektu je chyba na jejich straně, přesněji s původními rozšířeními (Srdce z kamene a O víně a krvi). Tyto přídavky byly rovněž plně aktualizované na next-gen verzi, ale základ hry s nimi zatím nekomunikuje. Jinými slovy, systém PS5 je registruje jako nainstalovány a aktualizovány, ale menu hry se tváří, že o nich neví. Autoři dle vlastních slov pracuji na opravě.

Úspěch seriálového Zaklínače je celosvětový. I když si o kvalitách tohoto počinu můžeme myslet, co chceme, tak není divu, že autoři implementovali nový úkol na základě televizní série společně s některými zbraněmi a identickou nilfgardskou zbrojí. Rovněž jako odměnu můžeme získat celý set, který měl na sobě Henry Cavill. Pokud se Vám více líbil seriálový outfit Marigolda, Ciri a Yennefer, můžete si jej změnit v menu hry.

Na závěr musím zmínit samozřejmě foto koutek. Podle všeho je každý hráč nadšený fotograf amatér a žádná moderní hra se bez této featury neobejde. Takže po těžkém dni plným soubojů, zrad, krve a hledaní ztracené dcery, můžete v klidu usednout na břehu řeky a fotit koupající se Topivce a Vodnice v zapadajícím slunci.

Musím uznat, že nová obří aktualizace Zaklínače pro nové konzole není pouze přeleštěná grafika, na kterou za ty roky padl prach. CD Projekt přichází s kompletně přepracovanou vizualizací hry, implementací populárních hráčských módů a opravuje některé staré neduhy. Spojení s populárním seriálem bylo očekávané a vítám to jako popkulturní doplněk, který nikoho neurazí. Pro veterány těch změn není tolik, ale celkový nový obraz hry je natolik lákavý, že to za opětovné rozehrání rozhodně stojí. Pro ostatní, pokud vás třetí Zaklínač nějakým způsobem minul, nyní je to povinnost, bez debat.