Vzniká herní adaptace filmu Barbarian. Příběh pro jednoho hráče tvoří studio s bohatými hororovými zkušenostmi

Do herního světa se podívala už řada filmových hororů. V budoucnu se do tohoto výčtu přidá i Barbarian od Zacha Creggera, který měl premiéru v minulém roce. Jeho adaptace bude příběhový zážitek a vzniká pro PC i konzole. Konkrétní platformy zatím neznáme, ale minimálně Xbox a PlayStation by měl být jistotou.

Tvorbu má na starosti studio Diversion3 Entertainment, které má za sebou horory Friday the 13th a Evil Dead. V tomhle případě ale nebudou moci použít svoji běžnou formuli, protože jejich předchozí výtvory fungují na principech asymetrického multiplayeru, zatímco tohle má být čistě záležitost pro jednoho hráče. Během hraní uvidíme postavy a potvory z předlohy, ale není jasné, jestli příběh ve hře bude 1:1 s tím filmovým.

Hra vzniká ve spolupráci s filmovou společností New Regency. „Jsme nadšení, že můžeme spolupracovat s týmem z New Regency, abychom rozšířili prostředí, příběhy postav a bytostí z Barbara. Film skvěle dokázal vyděsit diváka nejen nečekanými a děsivými zvraty, také vytvořil silné postavy ocitající se v děsivých situacích. Těšíme se, až tato témata budeme ve hře dále zkoumat,“ říká Tim Hesse, výkonný producent v Diversion3 Entertainment. Podobná slova nadšení znějí i ze strany Yariva Milchana, CEO New Regency.

Zdroj: Variety