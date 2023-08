Letošní rok je pořádně nabitý výbornými herními tituly. Nikdy ale není pozdě na to, abychom se vrátili ke klasikám ověřeným časem. Vyznáte se jen v současných trendech nebo vaše paměť sahá hlouběji do minulosti? Mafii nebo GTA na vás zkoušet nebudeme, to by bylo přeci jen až příliš jednoduché. Zamíříme mnohem dál, teď půjde o hry jako Monkey Island, Doom, Grim Fandango nebo Polda.

Napište do diskuze, jak jste dopadli. Za několik dnů do článku přidáme vyhodnocení.