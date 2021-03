War Hospital je novou sociální survival hrou z období první světové války

Do obou světových válek jsme se už podívali v herní branži nespočetkrát, ale většinou bereme do ruky zbraň a jdeme si to rozdat s nepřítelem pěkně na férovku. Nově oznámená hra War Hospital se rozhodla podívat na problematiku úplně z jiného úhlu a projednou budeme životy zachraňovat.

Píše se rok 1917. Hráč se ujímá role Henryho Wellse, vysloužilého britského válečného medika, který je povolán zpět do akce a vhozen přímo doprostřed hororů první světové války. Tlačí vás čas, nedostatek pomocných rukou i svištící kulky, jste ale poslední nadějí umírajících vojáků.

Hra má být kombinací strategie a survival titulu se sociálními prvky. Hráč se tak bude starat o polní nemocnici, raněné, bude se snažit vyjít se surovinami a dalšími zdroji a hra hodlá zkoušet jeho rychlou mysl a kreativní myšlení "na koleni".

War Hospital by měla dorazit v roce 2022 na PC, PS5 a Xbox Series X/S.