Warcraft III Reforged: i mistr tesař se někdy utne

Co baví Původní příběh

Lepší grafika Co vadí Plno chyb

Bugy

Úplně stejný vzhled

Vymazané žebříčky 4 /10 Hodnocení

Warcraft III. Hra, která byla poprvé vydána v roce 2002 si u hráčů tohoto žánru získala nehynoucí obdiv. Jde o RTS hru, která vyšla jako předchůdce velmi slavného MMORPG jménem World of Warcraft. Měsíc po vydání se stala nejrychleji prodávaným titulem, který se dostal na 1 milion prodaných kusů (pouze v USA). Dodnes patří mezi herní klenoty tohoto žánru. Po 18ti letech vyšel tento titul znovu, avšak reakce nejsou zrovna kladné. Pojďme si tedy v jakési "recenzi dojmů" bleskově shrnout, co vše se pokazilo.



Dobro proti zlu. Tato pohádka ovšem nemá šťastný konec

V první řadě však začněme pozitivy, neboť jich moc není. Jako první plus, který mě donutil si tuto hru zahrát, je samotný příběh. Slavný příběh prince Arthase, dědice Lordaeronského trůnu, za kterého hrajete od začátku hry, vás jistojistě dostane na kolena. Jde o kladného hrdinu, plnícího své královské povinnosti s čistým srdcem, sílou a moudrostí, kterou mu dodává přítel Uther Lightbringer. Jsme ale na Azerothu, světě, kde je nebezpečí na každém kroku. Princ Arthas narazí na Mal'Ganise, Pána děsu, jenž Arthase donutí provést čistku města kvůli nemoci, která mění místní obyvatele na nemrtvé. Poté princ démonovi slíbí pomstu a žene se tímto do propasti.

Jsme na Azerothu, světě, kde je nebezpečí na každém kroku

Jeho touha po pomstě ho dovede až ke ztrátě přátel, jeho věrných a nakonec i jeho otce. Arthas se zaprodá temným silám, aby démona porazil, získáním meče Mrazivého smutku. Tímto sešel z cesty a stal se rytířem smrti. Po smrti Mal'ganise se Arthas rozhodne zabít krále Terenase, vlastního otce, neboť ho legendární meč připravil o rozum.

Arthas není jediným, kdo sešel z cesty. Mezi takové teď řadím právě Blizzard, herní společnost, která tuto legendární hru vytvořila. Tím se dostáváme k negativům. Nejde o hratelnost, která zůstala taková, jak jí známe. Dokonce i grafika se vývojářům povedla na jedničku. První problém se vyskytl na konci roku 2018, když nám tvůrci, na Blizzconu ukázali první záběry, jež trvaly kolem 40ti minut. V demu jsme mohli vidět kompletně nové uživatelské rozhraní, které nám zabíralo mnohem méně místa na obrazovce a tím mohla být hra pohodlnější. Dále zde bijí do oči zcela nově vytvořené filmečky, které nám byly přislíbeny, ale neobjevily se. V obou případech se zkrátka nic nestalo. Naopak, když jsme hru vyzkoušeli po vydání, měla hrozně chyb a bugů, snad ještě více než původní titul. Problém s texturami je dalším špatným krokem, který sráží svého staršího bratra.

Já osobně si myslím, že kdyby Blizzard Entertainment vydal nový Warcraft III oficiálně ve stejném kabátě, ale jen s vylepšenou grafiku, nepřišla by taková mela negativních ohlasů. Jde zkrátka čistě o to, že nám sdělili něco, co nakonec nebylo pravdou. Máte to stejně tak, jako když myslíte, že váš přítel bude v bezpečí, ale nakonec vám je sděleno, že Joe nebyl součástí dohody. Pro nás je to rána, protože jsme doufali v něco, co nakonec padlo, a to je veliká škoda.

Warcraft III Reforged jako takový není špatnou hrou. Jde o vynikající RTS titul, který doprovází skvělý příběh plný emocí. Mimo bugy se jedná o původní verzi s vylepšenou grafikou, a i tak jsem si hru velice užil. Za skutečným neúspěchem a důvodem, proč má u nás tato hra jen 4/10 je lživá informace, která navnadila spousty lidí a ve finále je velmi "okradla". To ještě doplňuje vymazání ranked žebříčků, které si hráči budovali od samotného vzniku hry, či nemožnost využití spousty modifikací a úprav, tvořených komunitou dlouhé roky. Ve výsledku je rozhořčení těchto lidí velmi oprávněné.