Warcraft Rumble oznamuje listopadové vydání. K dostání bude zdarma na Androidu a iOS

Další návštěvu Azerothu jsme si představovali trochu jinak, ale zatím budeme muset vzít za vděk novou mobilní hrou Warcraft Rumble. Pod jménem Warcraft Arclight Rumble byla oznámena už loni, ale až nyní se Blizzard vytasil s informacemi ohledně toho, kdy se do hraní mohou pustit všichni. Toto datum připadá na 3. listopadu, což platí pro zařízení se systémy Android a iOS. S předregistrací dostanete do hry čtveřici exkluzivních doplňků.

Rumble je akční strategie, ve které si skládáte armádu z nasbíraných figurek. Hlavními tahouny jsou známí hrdinové ze světa Warcraftu, jako je Grommash nebo Jaina. K nim se přidá zástup řadových pěšáků a vhod jistě přijde i nějaké to kouzlo. Postaviček by mělo být přes 60 a každá spadá do jedné z pětice "rodin", což jsou v podstatě různé frakce.

Sbírat figurky budeme v průběhu hraní více než 70 různých singleplayerových misí. Každý scénář kampaně nabídne odlišnou výzvu. Pokud budete používat neustále stejnou sestavu, moc daleko se nejspíš nedostanete. To platí dvojnásob v Heroic kampani, která se vám zpřístupní po té základní. Za překonání těchto výzev získáte další exkluzivní odměny.

Až si osvojíte hru, můžete se pustit do dalších herních režimů. Mezi nimi jsou třeba i raidy na dungeony v kooperaci s dalšími hráči. Anebo rovnou vyzvěte na bitvu některého z dalších hráčů v PvP zápasech. S kamarády můžete dále spolupracovat i v rámci gildy. Pokud každý člen bude přispívat rovným dílem, čeká vás truhla plná překvapení.

Zdroj: Blizzard