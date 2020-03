Warface Global Operations: další pokus o sesazení mobilního krále | Recenze

Co baví Slušné grafické zpracování

Rychlý matchmaking

Obrovské množství customizace Co vadí Pay 2 Win model

Nepřesvědčivé ovládání

Na 3v3 velké mapy

Nemožnost volit režim a mapu 6 /10 Hodnocení

S multiplayerovými mobilními střílečkami se v poslední době vážně roztrhl pytel. Každou chvíli registrujeme nějaký ten nový přírůstek, který si bere od každé z již existujících něco, nebo se snad snaží přinést úplně nový koncept. Nezpochybnitelným faktem však zůstává, že současným králem těchto vod je Call Of Duty Mobile. Titul, který v loňském roce nastavil nové hranice žánru a ukázal hráčům, jak stylově a hlavně zábavně se dá na mobilním zařízení zapařit v PvP soubojích. Navíc s potřebnou dávkou nostalgie.

Jedna dvě, Warface jde

Dalším vývojářským týmem, který přichází na trh se svojí verzí akční PvP střílečky je My.com B.V. Seznam položek v obchodě Google naznačuje, že se rozhodně nejedná o žádné zelenáče. Zmíněné studio totiž v současnosti nabízí na této platformě celkem 25 různých produktů, zahrnujících jak hry, tak samotné aplikace. Jedním z titulů, na který dnes zaostříme, je Warface: Global Operations, který majitelům PC a konzolí jistě nebude neznámý. V této inkarnaci se jedná o mobilní PvP střílečku inspirovanou původní hrou. O přesné a věrné kopii ale rozhodně řeč být nemůže.



Po grafické stránce vypadá titul rozhodně nadprůměrně

Warface: Global Operations se snaží na první pohled zaujmout reálným grafickým zpracováním po vzoru hitu Call Of Duty Mobile. Žádné nápadné stylizace, přehnané barvy či sci-fi prostředí plné hrdinů, ale svět postavený na reálných základech. Jedná se tak o sázku na jistotu, která s sebou ovšem přináší nejrůznější závazky, které je nutné pro kvalitní zážitek dodržovat. Ostatně právě grafická stránka hry je jedním z největších lákadel. Warface vypadá skutečně hodně dobře.

Warface: Global Operations se snaží na první pohled zaujmout reálným grafickým zpracováním po vzoru hitu Call Of Duty Mobile

Jednotlivé mapy jsou zpracovány poměrně detailně, prostředí je zábavné a pestré. Navíc, titul dokáže běžet ve 60 FPS, což většina hráčů jistě ocení. Daní za tuto skutečnost je trochu větší záhul pro mobilní telefony. Huawei P30 Lite dostal během hraní opravdu zabrat, zahřívání přístroje rozhodně nebylo vzácným jevem. Po vizuální stránce se však jedná o silně nadprůměrný titul, který i při zobrazení na monitoru či TV nabízí slušnou podívanou. Naopak výkonnější redakční stroje jako Huawei P30 nebo Sony Xperia XZ2 Compact zvládali titul bez sebemenších zádrhelů, i když opět s lehkým zahříváním při dlouhodobějším hraní.

Skromně, ale spolehlivě

Oblast, ze které už tak nadšení rozhodně nejsme, je potom samotná herní náplň. Titul nyní nabízí pouhé dva herní režimy, konkrétně Control spojený s obsazováním kontrolních bodů a klasiku TDM, tedy Team Deathmatch. Bohužel manuální zvolení herního módu není možné, hráč se tak musí spokojit s automatickým výběrem. Stejně tak je tomu i v případě herní mapy, která rovněž nejde volit manuálně. Každá z jednotlivých her je tak jedno velké překvapení. Co však zaslouží pochvalu je relativně rychlý a spolehlivý matchmaking.



Mapy jsou zpracovány detailně a nabízejí zajímavé prostředí

Co se samotné hratelnosti týče, Warface působí tak trochu nejistě a rozháraně. Jednotlivé herní mapy nejsou nikterak velké, nicméně vzhledem k 3v3 soubojům působí možná trochu prázdně. Častokrát nastávají momenty, kdy jen tak prázdně běháte po mapě a marně hledáte nějaký ten cíl. Jednotlivé hry bohužel nejsou tak úplně dynamické, jak by bylo třeba. Ovládání představuje prověřenou klasiku. Jeden palec zajišťuje běh, druhý potom otáčení. K dispozici je také přesné zamíření, vrhnutí granátu či využití lékárničky. Volit lze mezi manuální nebo asistovanou střelbu, která se již stala u podobných titulů klasikou.



Systém customizace je na poměry žánru relativně bohatý

Ovládání je veskrze pohodlné, působí ovšem mírně nejistě. Ne vždy jsme totiž měli pocit 100% kontroly nad tím, co vlastně děláme. Až do tohoto momentu by pravděpodobně všechno bylo v pořádku, jenže Warface je zástupcem free-to-play modelu, který se stal obětí vlastního konceptu. Tím hlavním problémem jsou nákupy ve hře, které se přímo odráží v samotné hratelnosti. Titul disponuje poměrně obsáhlými možnostmi co do customizace vybavení.

Pay 2 Win

K dispozici je přes 80 zbraní ve čtyřech různých kategoriích. Výbavu lze doplňovat o helmu, rukavice, vestu či boty. Zapomínat nemůžeme ani na další speciální vybavení jako granáty, lékárničky apod. Jednotlivé kousky výbavy lze neustále upgradovat či nahrazovat novými, hodnotnějšími kousky a tím tak přímo navyšovat odolnost či útočnou schopnost. A v tom tkví ten největší problém celé hry. Nákupy lze totiž uskutečňovat buďto skrze herní měnu nebo za reálné peníze. A jak jistě očekáváte, za herní měnu toho příliš nekoupíte.

Můžete hrát jako bohové, ale pokud nepustíte korunu, do dějin se jistě nezapíšete

Warface tedy nenutí hráče k nákupů, hrát lze i bez nich. Jenže jen do momentu, než začnete opakovaně narážet na nepřátele, kteří vás pošlou do kopru během jedné rány. To se potom můžete snažit, jak chcete, ale konkurenceschopní pravděpodobně nebudete. Můžete tak hrát jako bohové, ale pokud nepustíte korunu, do dějin se jistě nezapíšete. Veškeré ty odměny po dohrané bitvě či denní odměny za spuštění hry jsou krásnou věcí, jenže kdo platí, ten vyhrává.



Kdo nechce investovat skutečné peníze, bude často tím poraženým

Možností customizace je opravdu mnoho, stejně tak jako možností upgradů a nejrůznějšího vylepšení. Při hlubším prozkoumání hry však hráč zjišťuje, že nejde o bonus směrem k hráčům, ale o šikovnou výkladní skříň volající po nákupu. Bez investice reálných peněz si tak Warface příliš neužijete. Přestože se jedná v jádru o vydařenou hru, celkový koncept a obchodní model vytváří podmínky, které jsou pro neplatící hráče dosti nevýhodné. A to je škoda.

Verdikt Je víceméně jasné, že král zůstává stále na svém trůnu. Warface: Global Operations je povedená akční PvP střílečka s úžasnou grafikou a relativně zábavnou hratelností. Jenže k čemu to všechno, když bez reálně investovaných peněz budete jen paběrkovat? Detailně zpracovaný systém customizace nabízející široké možnosti není v tomto podání zábavným bonusem navíc, ale jen kasičkou na reálně investované peníze. Kdo chce utratit nějakou tu nemalou kačku, bude z titulu rozhodně nadšen. Pro ostatní se ovšem jedná o ztrátu času.

Hra byla recenzována na telefonu Huawei P30 a Sony Xperia XZ2 Compact.