Warhorse slaví výročí Kingdom Come: Deliverance vydáním českého dabingu. Na konzole se ale nejspíš nedostane

Tak jsme se konečně dočkali. Český dabing pro Kingdom Come, který vzniknul jako projekt fanoušků, se do hry dostal oficiální cestou. S dnešním výročí 5 let od vydání studio Warhorse vydalo český a japonský dabing. Zatím je ale dostupný jen pro PC verzi. Tvůrci na své facebookové stránce uvádí, že na konzole se dabing nejspíš nedostane.

Čeština je dostupná pro verze na Steamu, Epic Store i GOG. Společně s tím byl vydán také japonský dabing. V zemi vycházejícího slunce má očividně naše historie úspěch. Stačí si stáhnout nový update a můžete se pustit do hraní.

Je škoda, že to s konzolemi nevypadá dobře, obzvlášť když na PC se dabing do hry dostal přímo skrz Warhorse a vydavatelství Plaion. Nejspíš ještě šance, že se podívá i na PlayStation a Xbox, existuje, ale rozhodně bychom to neměli brát jako samozřejmost. Tvůrcům nicméně patří pochvala za to, kam to se svým projektem dotáhli a jak kvalitně je dabing zpracovaný.

Zdroj: Steam, Twitter