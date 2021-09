WarioWare: Get It Togerher! - rychlovka ideální na párty | Recenze

Co baví Mikrohry jen tak neomrzí

Spousta důvodů, proč se k nim vracet

Ideální pro kooperaci

Vhodné i pro amatéry Co vadí Chybí online multiplayer

Kombinace některých mikroher a postav

Obsah pro jednoho hráče jen na pár hodin 7 /10 Hodnocení

WarioWare původně začínal na kapesních konzolích. Přeci jen dávalo smysl, že se mikrohry na malý displej hodí více. Netrvalo to ale dlouho a Nintendu došlo, že to může fungovat i na klasických konzolích a světe div se, WarioWareu se zadařilo. Nyní tady máme Get It Together!, ve kterém Wariovi pomůžeme vychytat jeho vlastní hru.

Nenechte se zmást. Na první pohled se sice může zdát, že WarioWare je plošinovka ve stylu Maria, ale pravda je jiná. Jedná se o soubor mikroher, tedy ještě menších záležitostí, než jsou minihry. Každou z nich projdete za pár vteřin splněním jednoduchého úkolu. Get It Together! jich má přes 200, takže se mi během hraní moc nestávalo, že bych často narážel na ty stejné. Někdy musíte postavit sněhuláka, rozsvítit světlo, uniknout z bludiště nebo oloupat banán.

Variabilita se ve WarioWareu neodvíjí jen od vysokého počtu mikroher, ale také od hratelných postav. Každá z 20 má unikátní schopnost. Wario má třeba jetpack, se kterým se umí rychle vymrštit dopředu. 9-Volt zase nemůže zastavit a svým jojem útočí jen směrem nahoru. I když vám tedy hra předhodí nějakou z mikroher, se kterou jste se již setkali, její řešení se bude lišit. Občas jsou jednodušší, jindy složitější. V některých případech je to ale docela extrém. Zatímco s jednou postavou by mikrohra byla hotová během mrknutí oka, s jinou se budete pěkně trápit. Neuškodilo by, pokud by Nintendo tento neduh lépe vybalancovalo. Úplně by stačilo, pokud by vám u některých postav dali pár vteřin na splnění navíc.

Zkrátka záleží na tom, jakou z postav zrovna máte. Můžete si sice vybrat, s kým se do hraní pustíte, ale samotné mikrohry už vám WarioWare předhazuje sám. Nemůžete se tedy spoléhat na to, že některá z postav narazí na mikrohru, pro kterou se zrovna nehodí. K samotným mikrohrám bych měl pouze jedinou výtku. Při prvním setkání s některými z nich jsem se ani nestačil rozkoukat a už jsem přišel o život. Váš úkol je totiž vysvětlen většinou jediným slovem, skrz které jsem občas nezachytil, co mám vlastně dělat.

I do něčeho takového, jako je soubor mikroher, se Nintendu podařilo procpat příběh. Ten je tady spíše ale jen proto, aby vás provedl hrou a zpřístupnil vám všechny hratelné postavy, i když se tváří jako ta nejdůležitější součást hry. Wario a jeho tým se snaží dát do kupy jejich novou hru, která je plná bugů. Skrz několik kapitol si tak ozkoušíte spoustu mikroher a více se seznámíte s postavami. Příběh je nicméně velmi krátký. Jeho dohrání mi zabralo jen pár hodin.

Nintendo hodně protlačovalo novinku, že si celou hru můžete projít v kooperaci. Všechny mikrohry na to myslí, a i některé postavy jsou vytvořeny přímo pro dva hráče. Pokud je vám to málo, můžete zamířit do Variety Packu, kde najdete mikrohry až pro 4 hráče. Je docela škoda, že multiplayer WarioWare podporuje pouze lokálně. V moment, kdy se pustíte do kooperace, zábavnost hry totiž značně naroste.

„WarioWare je ideální záležitost na party a klidně i rodinnou sešlost. Je to rychlé, barevné a s ovládáním si poradí i úplný amatér.“

WarioWare je ideální záležitost na party a klidně i rodinnou sešlost. Je to rychlé, barevné a s ovládáním si poradí i úplný amatér. Na všechny postavy totiž nepotřebujete více než analogovou páčku a jedno tlačítko. V multiplayerových módech můžete například spolupracovat při udržování míče co nejdéle ve vzduchu. Je to ale také o soupeření. Další z módů proti sobě staví dva hráče a předhazuje jim jednu mikrohru za druhou, dokud jednomu z nich nedojdou životy.

Internet se vám ale i s absencí online multiplayeru bude hodit, protože další položkou v menu je Wario Cup. Každý týden tady najdete novou výzvu a můžete s hráči z celého světa soupeřit o co nejvyšší umístění v žebříčku. Jako odměnu pak dostáváte peníze a další drobnosti, které můžete využít na zlepšení pracovní pozice svého týmu.

WarioWare vám dá spoustu důvodů k tomu, abyste se k mikrohrám vraceli. Čím víc hrajete, tím lepší pracovní pozice postavy získávají. Sice z toho máte maximálně novou barvu oblečení, ale splníte tím i mise, kterých je tady opravdu hromada. Pokud patříte mezi hráče, kteří chtějí mít dohráno na 100 %, tak tady budete muset strávit víc než jen pár hodin. A samozřejmě nechybí ani nutkání neustále překonávat nejvyšší skóre. I bez toho by ale za mě WarioWare fungoval. Mikrohry jsou totiž zábavné, svižné a na vyplnění krátké chvilky naprosto ideální záležitost.