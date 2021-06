WarioWare: Get It Together! bude šílenou arkádou až pro dva hráče

Na WarioWare jsem poprvé narazil na Nintendu DS. Díky jednoduchým minihrám, které často využívaly stylus ("tužku" pro dotykové ovládání), byla hra hrozně návyková a dodnes mi utkvěla v paměti. Nintendo dnes odhalilo pokračování, které se na sérii dívá trochu jinak a navíc podporuje kooperaci dvou hráčů.

Nyní se nebudete dotýkat obrazovky, ale budete hrát za jednoho panáčka, který se hýbe po obrazovce. Další hráč tedy jen převezme roli dalšího panáčka. Hra v krátkém traileru ukázala minihry jako mačkání zubní pasty, vyhýbání se holubím výkalům nebo roztáčení větrného mlýna. O zábavu bude zkrátka postaráno.

WarioWare: Get It Together! vyjde 10. září exkluzivně na Nintendo Switch.