Warner Bros chystají hranou adaptaci Minecraftu. Zahrát si v ní má Jason Momoa

Adaptace herních značek se v posledních letech pěkně rozjely. Filmovému zpracování se nevyhne ani slavný Minecraft.

O filmovém Minecraftu už se mluví hodně dlouho. Celý projekt byl několikrát odložen mimo jiné také kvůli úmrtí Jill Messick v roce 2018, která měla mít na starosti jeho produkci. Na její pozici by nyní měla být dvojice Mary Parent (Duna, Pacific Rim) a Roy Lee (Godzilla vs. Kong, The Lego Movie 2). Podle webu Hollywood Reporter by si hlavní roli v kostičkovaném filmu měl střihnout Jason Momoa, kterého můžete znát jako Aquamana nebo Duncana z nedávné Duny. Už je také rozhodnuto o režisérovi. Tím je Jared Hess, který se podepsal pod komedií Napoleon Dynamit.

Warner Bros jsou prý momentálně ve finální fázi jednání o jeho obsazení. Momoa by ale neměl ztvárnit roli Stevea, který častokrát bývá označovaný za hlavní tvář Minecraftu. Podle webu Ankler má hrát postavu jménem Gabriel the Warrior, což by napovídalo tomu, že film má adaptovat adventurní sérii od Telltale Games.

Jelikož se teprve domlouvá obsazení, tak na první záběry z filmového Minecraftu si ještě nějakou chvíli počkáme. Herních filmů každopádně přibývá každý rok a třeba takovému Sonicovi se podařilo uspět. Oproti tomu Uncharted nedopadlo zrovna dobře. Snad se tedy Minecraft zařadí po bok těch úspěšnějších adaptací.

