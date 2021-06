WarTales je žoldácké RPG s otevřeným světěm od tvůrců Northgardu

Už je to 100 let od doby, co padla zdejší říše Edoran kvůli moru, který postihl celý národ. Z toho důvodu se v těchto krajinách rozmohlo nejen žoldnéřství, ale také zlodějina. Obyvatelé, kterým se podařilo přežít, se s bandity sami nevypořádají. Přesně proto jste tady vy a vaše skupina neohrožených žoldnéřů.

Ve velkém otevřeném světě si budete moci budovat vlastní kempy a upravovat a vylepšovat vybavení vaší skupiny. Její členy ale musíte hlavně uživit. Jakákoliv zakázka přijde vhod. Občas ale nebudou vaším nepřítelem jen banditi. Některá zvířata také nejsou zrovna přátelská.

Souboje ve WarTales probíhají jako v klasických taktických tahovkách. Tak to alespoň vypadá z úvodního traileru. Během cesty přes všech 20 regionů si boje určitě užijete víc než dost, takže doufáme, že se po pár hodinách nestane repetitivní.

10 největších oznámení z akce Xboxu: epický Starfield a várka nových hitů

Hra vyjde nejprve v předběžném přístupu na Steamu. To by měla stihnout ještě letos. Hotová verze by pak dle slov vývojářů měla dorazit do 12 měsíců. Zatím je oznámená pouze PC verze, ale je docela možné, že se WarTales po čase dostanou i na další platformy, stejně jako to probíhalo u Northgardu.