Warzone dál raketově nabírá hráče, zkusilo ho už třicet milionů lidí

Přídavek do CoD: Modern Warfare, který pod názvem Warzone přinesl žánr battle royale do oblíbeného FPS si i nadále drží skvělé tempo příbytku nových hráčů a ukazuje, že se z něj může stát vážná konkurence pro žánrové krále jako je Fortnite či Apex Legends. Hra den po spuštění měla na kontě už patnáct milionů hráčů. Nyní se jí podařilo překonat dvojnásobný milník.

Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community .



Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK