Wastelands 3: mrazivě dobré vyprávění | Recenze

Co baví Zajímavý příběh

Úchvatná atmosféra

Do detailu vykreslený svět

Dobře zakomponované RPG prvky Co vadí Nezáživná hratelnost

Horší technický stav

Bugy 8 /10 Hodnocení

Za roky psaní jsem zjistil, že jsem herně starý. Ne, že bych patřil do hráčské generace hrající na Commodore a Atari… vlastně jsem se s těmito počítači setkal jen na výstavě. Nicméně žánrově hraji hry, které nejsou v módě. Zatímco většina hráčů řve nadšením při odhalení her jako Assassin‘s Creed nebo Spider-Man, já si jen říkám, že tyto hry nejsou pro mě.

Já vyrostl na mnoha hrách, ale v tom hlavním se drží hry jako Gothic, Dragon Age: Origins nebo Fallout. Vždy jsem na hrách miloval promyšlené světy, zajímavé úkoly a dobrý příběh. Čas šel a žánr RPG se změnil v jaksi přímočařejší věc, kde kvantita převažuje nad kvalitou. RPG znamená hlavně velký svět, obří množství generických úkolů a na příběh se občas zapomíná. No Wastelands 3 je trochu opak.

V mrazivé apokalyptické pustině

Vstup do Wastelands 3 je upřímně trošku šok. Hra zaostává ve většině ohledů. Grafika je velmi slabá a rovněž technický stav se potýká s řadou chyb. Hra nějak nevypadá hezky a ani není svižná. Po takovém Gears Tactics, kde má člověk krásnou grafiku a svižnou hratelnost působí Wastelands 3 tak pomalu, až to ubíjí.



Herní svět je úchvatný a je radost ho prozkoumávat

Hra je RPG v žánru tahových strategií. Tahové strategie, kde zadáváte úkony postavám a poté hraje váš nepřítel, jsou v poslední době až překvapivě silné a od klasik jako XCOM se do konkurence pustili i nové značky jako Mutant Year Zero nebo zmíněné Gears of War, které bylo do nedávna pouze střílečkou z pohledu třetí osoby. Hratelnost se posunula, ale Wastelands 3 působí zaostale a pomalu. Akce berou hodně bodů pohybu a za každou postavu toho uděláte málo.

Každý bod má ale ve hře svá pozitiva. Slabší grafika? No ano, ale level design je skvělý. Hru je radostí prozkoumávat, jelikož herní svět má příběhové kulisy, které level design rozvádí. Je úchvatné prozkoumávat místa, která mají svůj příběh, přičemž většinou je hra i mírně popíše.



Graficky je hra slabší, ale vynahrazuje to skvělým level designem

Hra je pomalejší a méně intenzivní? Ano, ale zase právě to RPG se projevuje skvěle. Každá postava má hromady statistik, ve hře jsou zbraně různých funkcí a dost se mi líbí, že se hra snaží vyhnout úplné blokádě. Nemáte na to level? No vzít to můžete, ale počítejte se znevýhodněním někde jinde, třeba v přesnosti.



Herní svět je doplněn různými popisky, které utváří příběh jednotlivých míst

Přičemž statistiky se projevují v mnoha jiných ohledech hry. S lepšími statistikami slavíte větší úspěchy v konverzacích, můžete opravit nějaké stroje po herním světě či vypáčit zámek. Je těžké se ve všech statistikách orientovat, ale za chvíli si na to začnete zvykat a sestavovat svůj tým tak, aby každá postava vynikala v něčem.

Když na tom USA není nejlépe

Ve hře se ocitnete ve zničeném Coloradu, kde mezi sebou bojují frakce o moc. Omlouvám se za dost jednoduché vylíčení, spoilerům se zde dá vyhnout těžko. Je ale skvělé, že vás hra hodí do detailně vykresleného světa, ve kterém se příběh rozvíjí, troufám si říct, vlažně a přirozeně. Neznalost předchozích dílů nevadí, jelikož hra vás postupně seznámí s místními pořádky a situací.

Postavy ve hře si na vás utváří názor na základě vašich akcí a obecně vašeho jednání. Nejste v tupém světě, ale ve vyvíjejícím se prostředí.

Vy se do konfliktu hry zapojujete postupně, přičemž pochvalné je dokreslení příběhu s následky kolem. Zatímco procházíte příběhovou kampaní, nehrajete jen vedlejší úkoly, ale i menší aktivity, například problém prodavače, kterému se v obchodě schovávají banditi. Zjišťujete následky událostí na postavy ve hře a máte i jistý vliv na to, jak se svět vyvíjí.



Příběh je skvělý, ale ještě víc mě zaujalo vyprávění a mrazivá atmosféra

To je na příběhu asi nejdůležitější – pohled na vás. Postavy ve hře si na vás utváří názor na základě vašich akcí a obecně vašeho jednání. Nejste v tupém světě, ale ve vyvíjejícím se prostředí. A to má mimochodem dost promyšlené texty, hierarchii a také dobrý smysl pro humor.

Nedoleštěný šperk

Je pro mě vážně těžké udělat finální hodnocení Wastelands 3. Na jednu stranu tu máte nic moc grafiku, nepříliš záživnou hratelnost a bugy. Na tu druhou ale úchvatný herní svět se zajímavým příběhem, který vás prostě vtáhne.



Hratelnost není moc svižná, nicméně postavy mají mnoho možností customizace

Když jsem začal hrát Wastelands 3, tak jsem se musel nutit. Vážně. Prvních pět hodin bylo utrpení a nemít to na recenzi, tak bych to asi vzdal. Ale poté jsem se ve hře začal orientovat a užíval si promyšlenost a krásy světa.

Wastelands 3 je možná takový skrytý nedobroušený šperk. Na jednu stranu si říkáte, že lepší hratelnost a grafika by byly fajn. Na tu druhou vám je jasné, že jen málokterá hra má tak dobrý příběh a herní svět, abyste se do ni tolik vžili.