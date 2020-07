Hry zadarmo nebo se slevou: balíček adventur a Watch Dogs 2 zdarma

Uplay – Watch Dogs 2 zdarma Platí pouze v průběhu prezentace Ubisoft Forward Ubisoft u tak velké události, jako je Summer Game Fest, samozřejmě nesmí chybět. Kromě prezentace Ubisoft Forward si pro hráče ale přichystal ještě jedno překvapení. Během ní totiž budete moci získat kopii Watch Dogs 2 zcela zdarma. Samotná prezentace začíná 12. července ve 21:00, přičemž ještě před tím bude pre-show, na které budete moci sledovat vývojáře z Ubisoftu při hraní nové Trackmanie. Tu si mimochodem sami můžete zahrát zdarma skrz Uplay a Epic Store. Jedná se o verzi pro PC, takže hráči na konzolích si tentokrát musí nechat zajít chuť. Také není od věci zmínit, jak se ke kopii zdarma vůbec dostanete. Pokud budete celou událost sledovat na oficiálních stránkách Ubisoftu, mělo by stačit přihlásit se na váš Uplay účet. Hyper Scape spouští technický test. V Česku si ale zatím nezahrajete Pokud ale budete koukat přes Twitch, musíte koukat na jednom z vybraných kanálů. Jejich výčet najdete v tomto FAQ. Dále pak je potřeba propojit účty Twitche a Ubisoftu. Hru byste měli získat skrz systém dropů, podobně jako tomu bylo s přístupem do testu Hyper Scapu nebo itemem do nového Assassin’s Creed. Kromě toho během streamu bude možné získat ještě další blíže nespecifikované odměny. Nemusíte se ničeho obávat, pokud Watch Dogs 2 neuvidíte ve své knihovně okamžitě. Ubisoft totiž dodává, že kopie na svém učtu najdete až den po prezentaci, tedy

13. července.

Epic Store – Killing Floor 2, The Escapists 2 a Lifeless Planet zdarma Po menších problémech, kdy to s nabídkou her zdarma na Epicu bylo všelijaké, tady máme pořádnou nálož. Hned na začátek si můžeme odbýt The Escapists 2, které mělo být v nabídce už 14 dní zpátky. Doufáme, že už nebudou žádné změny a budete se tak moci pustit do plánování útěku z vězení. Kromě toho tady tentokrát máme ještě dvojici her, přičemž v popředí je kooperační střílečka Killing Floor 2. Pokud vás bavilo Left 4 Dead 2 a chtěli byste nějakou alternativu, tak Killing Floor můžeme vřele doporučit. Do multiplayeru se může zapojit až 6 hráčů. V početném týmu se postavíte hordám nakažených, kteří jsou výsledkem nepovedeného experimentu společnosti Horzine Biotech. Samotná hra má hromadu obsahu, ale vývojáři ji i po téměř čtyřech letech stále rozšiřují skrz placená DLC. Ta ovšem jako obvykle nespadají do nabídky, takže si je budete muset dokoupit samostatně. Playstation 5 je mistrovské dílo systémového designu, tvrdí Epic Games V Lifeless Planet se stanete astronautem, který se vydává na cizí planetu. Podle jeho informací by na ní měl život jen vzkvétat, ale po tvrdém přistání najde jen zpustošenou vyprahlou krajinu. Po chvíli pátrání narazí na opuštěné ruské město a zjistí, že na této planetě není sám. Autoři tohoto titulu se inspirovali sci-fi příběhy z období studené války.

Humble Choice – Age of Wanders: Planetfall, Railway Empire a další Začátek července pro Humble Choice neznamená jen novou nabídku her, ze které si mohou předplatitelé vybírat. Tentokrát si přichystali akci pro nováčky. Pokud ještě předplatné nemáte, nyní si ho můžete pořídit se 40% slevou. Ale pozor, platí jen pro variantu Premium. Teď už ale k samotným hrám. Pro červenec je jednoznačně tím největším tahákem strategie Age of Wonders: Planetfall. Tuto sérii můžete z minulých dílů znát jako fantasy tahovku. Planetfall je jako první díl zasazený do sci-fi žánru. Hru dostanete rovnou v Deluxe edici, která obsahuje navíc digitální artbook, soundtrack a několik kosmetických balíčků. Humble Bundle chce podpořit černošské vývojáře, vytvořilo speciální fond Druhým větším titulem je budovatelská strategie Railway Empire. Už z názvu si můžete odvodit, že to bude hlavně o železničních tratích. Podíváme se do USA ve 30. letech 18. století. Průmysl se začíná pořádně rozjíždět a vy se pokoušíte založit dominantní železniční společnost. Ze zbytku nabídky stojí za řeč ještě například roguelike střílečka Void Bastards z minulého roku. Kromě toho všeho je součástí předplatného i ochutnávka hry Popup Dungeon, u které Humble Bundle působí jako vydavatel. Kompletní nabídku najdete jako vždy na tamním blogu.

PlayStation Store – July Savings Na PlayStationu to zkrátka nemůže být bez akce ani týden. Jako ve většině případů se opět jedná o slevy na tituly z všemožných žánrů všech velikostí. Stále je o co stát. Je to jasné už při pohledu na první položky nabídky, mezi kterými hrdě stojí Kratos z God of War (375 Kč). I když se jedná o dva roky starou hru, tak jí nikdo nemůže upřít, že patří mezi to nejlepší z aktuální generace. Podobně bychom mohli mluvit o Marvel's Spider-Man (500 Kč). Pro milovníky komiksů je to jednoznačně povinnost. Mimo základní hry je ve slevě i season pass City That Never Sleeps (275 Kč), které ve třech kapitolách do hry přináší novou příběhovou část. Aby to ale nebylo celé jen o exkluzivitách, zajdeme také do multiplatformních vod. Docela nedávno bylo oznámeno pokračování kultovní série Resident Evil. Ještě ale máte dost času na to odehrát ten poslední. Resident Evil VII (250 Kč) přišel s novou perspektivou a pozměnil koncept předchozích dílů. Je to důstojné pokračování, které se vzhledem k tomu, že i další díl budeme hrát z pohledu první osoby, osvědčilo. Sony láká na 9 indie her pro Playstation, nechybí ani česká hříčka Creaks Stejně si můžete doplnit vzdělání i u série Assassin's Creed. Na podzim nás čeká výlet do doby vikingů a vy se ještě před tím můžete pustit do zatím posledního dobrodružství ve starověkém Řecku. Assassin's Creed Odyssey (500 Kč) se drží stylu, se kterým přišlo Origins, takže pokud jste tento egyptský díl hráli, tak vás pokračování moc nepřekvapí.

Xbox Store – Couch Coop Sale Na aktuální generaci rozhodně není tolik her pro gaučové hraní, jako jsme byli zvyklí na těch předchozích. I tak se skrz různé žánry najde celá řada výborných titulů a na ty se právě zaměřuje nová akce na Xboxu. Nemůže tady chybět klasika jako LEGO hry, které jsou i po letech úspěšné především díky své jednoduchosti a přístupnosti. K dispozici je jich celá řada, takže záleží na vašich preferencích, jestli sáhnete po Marvel Super Heroes 2 (510 Kč) nebo třeba Jurassic Worldu (300 Kč). Už od dávných časů jsou neodmyslitelnou součástí multiplayerovek i bojovky. Mezi ty aktuálně nejpopulárnější patří Mortal Kombat 11 (700 Kč). Je stále tak brutální, jak si ho pamatujeme z původních dílů. Jen škoda, že rozšíření Aftermath není součástí akce. Mimo to můžeme doporučit Dragon Ball FighterZ (525 Kč). Jedná se o jednu z nejlepších herních adaptací legendární mangy Dragon Ball a vývojáři ji i roky po vydání stále podporují. Akční RPG Borderlands 3 dostane nové DLC jménem Bounty of Blood S žánrem stříleček to v tomto ohledu není tak veselé. Jedinou větší záležitostí z celého výčtu je série Borderlands. Je sice výborná, ale jen těžko budete pro kooperaci hledat jinou alternativu. Můžete si pořídit buď nejnovější třetí díl v Deluxe edici (1 100 Kč) nebo Handsome Collection (250 Kč), která obsahuje Borderlands 2 a Pre-Sequel.

Humble Summer Adventure Games Bundle Po delší době máme na Humble Bundlu zase balíček her, který nevypadá vůbec špatně. Dostává svému názvu, takže v něm najdete jen příběhové adventury. S většinou z nich má co do činění studio Telltale Games. V prvním tieru za euro tedy nemůže chybět první sezóna The Walking Dead. Kromě toho dostanete rovnou i doplňující epizodu s podtitulem 400 Days. Vedle toho je tady ještě Batman: The Enemy Within a první čtveřici uzavírá hra Oxenfree od studia Night School. Jedná se o thriller, ve které se společně s nevlastním bratrem a kamarády vydáte oslavovat na ostrov. Netrvá to ale dlouho, a všechno se zvrtne. Druhá část balíčku (6,67€) pokračuje s The Walking Dead. Druhou sezónu doplňuje kratší příběh s podtitulem Michonne. Vedle toho je tady DLC pro výše zmíněného Batmana jménem Shadows Mode, které upravuje grafiku hry. Zároveň dostanete ještě další výbornou telltaleovku – The Wolf Among Us. Ta je inspirovaná komiksovou sérií, která u nás vychází pod názvem Mýty a v příštím roce by se měla dočkat druhé série. Detektivní adventura The Wolf Among Us 2 je opět ve vývoji Na závěr tady máme 4 hry a jedno DLC k tomu (13,5€). Série The Walking Dead se uzavře s finální sezónou a k tomu je tady další vedlejší příběh A New Frontier. Batmana: The Telltale Series pak stejně jako Enemy Within doprovází Shadows Mode. Aby to ale nebylo celé jen o Telltale, tak dostanete ještě dobrodružnou hru Heaven’s Vault, ve které budete pátrat po starověkých pokladech.

Stále probíhá: Origin – Summer Sport Sale Po dlouhé době tady zase jednou máme i digitální distribuci EA. Jejich aktuální akce se zaměřuje na sportovní a závodní tituly. Nemůže tedy chybět nejnovější ročník fotbálku FIFA 2020 (15€). Najdete ho tady rovnou v několika edicích, přičemž ty dražší vám dávají jen bonusy do Ultimate Teamu. Kromě klasického fotbalu je tady i ten americký. Madden NFL 20 (18€) se stejně jako FIFA prodává v několika edicích. Každopádně je v obou případech na pováženou, jestli se nevyplatí počkat na nový ročník. Přeci jen už je polovina roku za námi a nové díly sportovních titulů vycházejí většinou na podzim. Sport doprovází ještě několik závodních titulů v čele s celou řadou dílů série Need for Speed. Od nejnovějšího Heatu (25€) se dostaneme i ke starším kouskům jako je Most Wanted (10€). Ale pozor, Most Wanted z roku 2012. Často se zaměňuje za stejnojmenný díl, který vyšel už před patnácti lety. FIFA 21 vychází v říjnu, bezplatný upgrade na PS5 a Xbox Series X potvrzen Aby toho nebylo málo, ještě si můžete pořídit remasterovanou verzi Burnout Paradise (5€). Není to zase tak dávno, co vyšla i na Nintendo Switch, ale už by to opravdu chtělo zbrusu nový díl namísto ždímání starého úspěšného dílu.