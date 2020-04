Watch Dogs Legion pravděpodobně vyjde až po boku konzolí nové generace

Ubisoft už před nějakou dobou odložil celou řadu svých očekávaných projektů, aby pečlivě vypiplal detaily a odstranil všechny chyby a nedodělky, které by mohly vydání ohrozit. Platí to pro Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion a pár dalších titulů vydavatele. A vypadá to, že Watch Dogs dorazí o něco později, než se původně plánovalo.

Po nedávném odkladu se Legion dostal do vydavatelského okna na druhou polovinu letošního roku, což mnozí viděli na září nebo říjen. Všechny hry se také plánují i pro novou generaci konzolí, tudíž čerstvá informace není nijak překvapující.

V rozhovoru pro New York Times totiž generální ředitel Ubisoftu Yves Guillemot oznámil, že studio nemá problém s odkladem svých her, pokud se budou muset odložit i konzole PS5 a Xbox Series X, tituly se totiž plánují vydat po boku těchto konzolí. Dodal také, že probíhající pandemie a problémy s koronavirem moc nezasáhly samotný vývoj her a jejich vydání.