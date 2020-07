Watch Dogs Legion si dříve nezahrají ani majitelé nejdražší edice

Už je to pár let, co jste se s předobjednávkou dražší edice hry mohli pustit do hraní ještě pár dní před oficiálním datem vydání. Ubisoft není jedinou společností, která tuto praktiku využívá. Původně podobná akce platila i pro Watch Dogs Legion ale nakonec si i majitelé té nejdražší edice budou muset počkat na 29. října na všech platformách, tedy PC, Xbox One a PlayStation 4.

Ubisoft no longer doing 3 day early access on its games. pic.twitter.com/y1jzHkoYWz — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 13, 2020

Podle vyjádření Ubisoftu se změny v prémiových edicích Watch Dogs Legion provádí z toho důvodu, aby se zlepšil zážitek hráče. Přístup "až" v den vydání není ale tou jedinou odlišností od původních plánů. Do Season Passu přibyde navíc jedna příběhová čast. Každopádně stále platí, že podle toho, kterou edici budete mít, se vám zpřístupní exkluzivní hratelné postavy a kosmetické předměty.