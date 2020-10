Watch Dogs: Legion ve světových recenzích nezklamal ani nenadchl

Watch Dogs Legion je svým způsobem první next-gen hrou, která nás poctila svou přítomností v letošním roce a která přeskočí také na konzole nové generace. Ubisoft do hry vkládá velké naděje i kvůli unikátním herním mechanikám, které byly propagovány měrou vrchovatou.

Jde především o absolutní svobodu v tom, jak si tvoříte svůj malý odboj a koho do něj z obyvatel Londýna přizvete. Zatímco pracujeme na naší recenzi, kterou uvidíte na webu během pár následujících dnů, můžete se mrknout na to, co si o hře myslí v zahraničí.

Povětšinou si recenzenti pochvalují právě neuvěřitelně pestrý a poutavý herní svět včetně možnosti verbovat víceméně kohokoliv. Většinu těší také technologická udělátka blízké budoucnosti. Bohužel nic z toho podle všeho nezachránilo titul od klasických ubisoftích problémů, tedy průměrného příběhu a po nějaké době docela razantní repetitivnosti.