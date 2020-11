Watergate: pokus o třetiřadou vloupačku | Recenze

Co baví Svižnost partie

Protáhne mozkové závity

Kompaktnost Co vadí Vyšší cena v poměru s obsahem krabice

Je lepší znát dobře oba balíky karet 8 /10 Hodnocení

Pokud máte alespoň nějaký všeobecný přehled, není vám jméno Watergate neznámé. Jedná o hotelový a kancelářský komplex budov, který se stal zároveň synonymem pro velkou politickou aféru prezidenta Richarda Nixona. Na začátku 70. let do komplexu Watergate, kde sídlila Demokratická strana USA, se vloupali spolupracovníci Nixonova administrativního aparátu, aby zde nainstalovali odposlechy. Nebýt toho, že se do celé záležitosti vložili dva investigativní novináři Carl Bernstein a Bob Woodward, by celá aféra dost možná skončila zametená pod stolem, jejich mravenčí práce při rozkrývání celé aféry však vyvolala skandál, který nakonec vedl k první a doposud také poslední abdikaci amerického prezidenta v dějinách.

Pokud je pro vás Watergate tak trochu španělskou vesnicí, jistě oceníte, že polovina brožury s pravidly je věnována právě vysvětlení celé aféry včetně seznámení se s jednotlivými aktéry, které najdete na kartách. A pokud by vám toto představení přece jen nestačilo, doporučujeme shlédnout osmdesátkový film Všichni prezidentovi muži.

Watergate je karetní dvojkovka, v níž se jeden hráč ujme role prezidenta Nixona, který se snaží uhájit si svůj úřad, zatímco druhý se coby novinář bude snažit o Nixonovo usvědčení. V krabici najdete 20 karet pro každého hráče, řídící karty, hrací plán, žetony důkazů a žetony spolupracovníků. Na hru pohybující se v cenové kategorii kolem devíti set korun je to poněkud málo, na druhou stranu se jedná o jedinou závažnější chybu této hry.

Oba hráči se postupně střídají ve svých tazích. Úkolem novináře je získat na svou stranu Nixonovy spolupracovníky, kteří by ho na základě důkazů usvědčili z toho, že má v celé záležitosti prsty. Spolupracovníků je celkem 7 a můžete je dostat do hry jedině tím, že zahrajete jejich kartu události. Na druhé straně Nixon má ve svém balíčku karty, které spolupracovníky umožňují vyřadit, zpočátku je tedy pro novináře velmi důležité právě nasazování spolupracovníků. Od dvou z nich pak musí dovést cestičku důkazů až k Nixonově fotografii uprostřed herního plánu.

Na začátku každého kola se z pytlíku vezmou tři důkazy a dají se na nulu na hracím plánu. Jak Nixon, tak novinář pak mohou prostřednictvím svých karet důkazy posouvat na svou stranu. Na konci kola si pak každý vezme všechny žetony důkazů na své straně a umístí je na hrací plochu – novinář lícem nahoru (aby propojil cestu), Nixon lícem dolů (aby mu cestu přerušil). Vtip je v tom, že své karty můžete zahrát buď tak, že jimi posunete některý z žetonu důkazů nebo žeton iniciativy nebo žeton vlivu NEBO je zahrajete jako událost. Události zpravidla různé efekty, mnohdy velmi silné, ale po zahrání je musíte odstranit ze hry. Pokud kartu zahrajete na posunutí žetonu, dáte ji jen na odhazovací hromádku. Jedná se tak o minimalistického zástupce klasických Card Driven Games.

Watergate může být vstupní hrou do světa CDG nebo wargames

Během hraní si tedy ani na chvíli neoddychnete a budete permanentně řešit dilema, jestli si kartu ještě chvíli ponechat, nebo jestli už přišel její čas. Rozhodování je o to těžší, že karty událostí mají zároveň vysokou hodnotu, takže pokud si je z balíčku rychle vyhážete, budou se vám žetony posouvat jen horko těžko. Klíčem k úspěchu je tedy správné načasování a přemýšlení několik kroků dopředu. I tak se vám samozřejmě může stát, že vám vaše snažení zhatí náhoda – třeba když v poslední kole budete potřebovat žeton důkazu určité barvy a ten nepřijde…

Navíc kromě důkazů si ještě musíte hlídat žeton vlivu a iniciativy. Iniciativa vám nejenže umožňuje začínat jako první, ale dává vám také do ruky 5 karet (druhý hráč má 4). Není radno ze svých kalkulací vynechávat ani žeton vlivu, ten vám totiž může vyhrát hru. Pokud jich Nixon nasbírá 5, hra končí jeho vítězstvím. Stejně to platí i naopak, novinář má pak navíc za získané důkazy i nějaké další výhody.

Všechny partie, které jsme hráli, byly velmi vyrovnané a vždy se rozhodlo až v posledním kole. Hrací doba se pohybuje do tři čtvrtě hodiny a připravte se na to, že to bude 45 minut velmi intenzivního přemýšlení. Díky tomu nemá Watergate žádné hluché místo, hra pěkně odsýpá. Poměrně pěkně do hry zapadá i její téma.

Název: Watergate

Vydavatel: Fox in the Box

Počet hráčů: 2

Herní doba: 30-60 minut

Doporučený věk: 12+

Doporučená cena: 899 Kč