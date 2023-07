Way of the Hunter představilo nové rozšíření. Slovenský simulátor lovu nás vezme do Afriky

Slovenské studio Nine Rocks Games nepřestává s podporou svého loveckého simulátoru, který loni v srpnu spatřil světlo světa. V době vydání snášel kritiku kvůli řadě technických chyb, ale jeho stav se značně zlepšil a momentálně má na Steamu 81 % kladných recenzí z nedávné doby. Po rozšíření s aljašskými lovišti přišlo oznámení DLC Tikamoon Plains, které nás zavede na africké pláně.

V oznamovacím traileru se ukázalo hned několik nových zvířecích druhů, které budete moci přidat do své kolekce. Nechybí ani samotný král zvířat. Zatím nevíme, kdy Tikamoon Plains mají vyjít, ale dorazí na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X s cenovkou 9,99€.

Pokud ještě Way of the Hunter nemáte ve své herní knihovně, ještě si ho stihnete pořídit se slušnou slevou v rámci letního výprodeje na Steamu. Za polovic jsou i všechny doplňky včetně celého season passu, se kterým dostanete již zmíněné aljašské rozšíření a při vydání rovnou budete mít přístup i k africkým lovištím.