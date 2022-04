Way of the Hunter vás vezme do evropské a americké přírody. První hra slovenského studia Nine Rocks Games vsází na realistické zpracování lovu

I když se o nich nemluví tak často jako o českých hrách, tak u našich sousedů také vzniká celá řada výborně vypadajících her.

Ve Way of the Hunter se stanete ostříleným lovcem, který po svém dědovi zdědil jeho loveckou chatu. Chopí se této příležitosti, aby pokračoval v rodinné tradici prodeje vysoce kvalitní zvěřiny. Tvůrci ze slovenského studia Nine Rock Games vsází na realistické zpracování střelby a balistiky.

Stejně tak hodlají zpracovat i samotnou přírodu, což můžete vidět v prvních záběrech přímo z enginu hry. Zdejší krajiny na pohled vypadají opravdu dobře. Jistě tomu napomáhá i fakt, že Way of the Hunter se chystá na PC, Xbox Series S|X a PlayStation 5, takže vývojáři nemusí brát ohledy na slabší výkon minulé generace konzolí.

"Značka Way of the Hunter konečně dává rozrůstajícímu se publiku hráčů zážitek z lovu s bohatým příběhem i s realistickou simulací balistiky. Abychom vytvořili co nejlepší hru, dali jsme dohromady tým zkušených profesionálů, kteří se v minulosti podíleli na hrách jako DayZ nebo loveckých hrách Cabela's," uvádí v oznámení David Durčák, CEO studia Nine Rocks Games.

Během lovu navštívíte několik druhů biomů rozmístěných po dvojici rozlehlých loveckých teritoriích. Každé z nich má rozlohu 144 km2. Jedno zasazené do Evropy, s druhým se podíváme do přírody Spojených států. Jejich ekosystémy se mají lišit na první pohled. Tomu budete muset přizpůsobit svůj lovecký styl. Ve výbavě budete mít dost pomůcek, abyste byli připraveni na každou situaci. Veškeré vybavení má být věrné realitě. Navíc v divočině nemusíte být sami. Way of the Hunter bude podporovat hraní v kooperaci.

Zatím nevíme, kdy má Way of the Hunter dorazit na pulty obchodů. Je ale docela možné, že se o ní více dozvíme už v létě během Summer Game Festu nebo jedné ze samostatných herních prezentací.

Zdroj: Steam