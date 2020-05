WD Black P50: robustní SSD nové generace na hry a ostatní | Recenze

Co baví Kompaktní rozměry

SSD disky začínají být v posledních letech stále levnější a přístupnější. Trh se mění a především herní průmysl začíná pracovat s tak velkými soubory, že je u herních konzolí využití pomocníků s externím úložištěm takřka nutností. Celé Call of Duty: Modern Warfare má skoro 200 GB, chystaná exkluzivita The Last of Us: Part 2 pak má dorazit na dvou discích, případně si digitálně stáhnete přes 100 GB.

Na takové rozměry už je potřeba investovat do patřičně velkých úložišť, které odcházející generace konzolí rozhodně neposkytuje. Ostatně ani grafici, fotografové a další kreativci, kteří pracují s množstvím souborů si nemohou dovolit nosit s sebou batoh plný disků. Potřebují něco malého, mobilního, a přesto velkého.



Design je stylový a moderní, navíc také odolný

Velkou část konkurence na poli SSD v současnosti zvládá Samsung, který s modely T5 a T7 nabízí výborný poměr ceny a kvality. Technologie se však mění a vyvíjí rychlostí blesku a právě proto často profíci ve svém oboru upřednostní něco, co má perspektivní využití alespoň několik stabilní let. "Future proof" chcete-li. A právě zde přichází na řadu WD Black P50. Do redakce jsme dostali 2TB verzi, k mání je však také 1TB a 500GB verze.

Stylovka na hraní a práci

Hned na první pohled vyčnívá P50 nad konkurencí stylovým vzhledem, který připomíná kovový kontejner v matně černé barvě. Je odolný vůči otřesům a nárazům a váží pouhých 115 gramů, takže s bez problémů vejde do kapsy. Velikostí jen lehce přesahuje kreditní kartu, takže jde o opravdu mobilního pomocníka jak pro hráče, tak pro fotografy a lidi, kteří potřebují mít velké úložiště vždy při sobě.



SSD je velmi malé a lehké, ideální na cestování

Potěší také univerzální konektor USB-C. V balení pak najdete dvojici kabelů pro zapojení jak do USB-C portu, tak klasického USB-A, takže máte pokryté víceméně všechny možnosti.

Čím je P50 výjimečný?

Disk pracuje s moderním rozhraním USB 3.2 Gen 2 a samozřejmě podporuje i starší (USB 3.1 Gen 1), P50 je však připraven čelit výzvám na nejbližších 5 let díky podpoře rozhraní USB 3.2 Gen 2x2, nebo také SuperSpeed USB 20 GB/s. Jaký je v tom rozdíl? Zatímco klasické rozhraní 3.2 Gen 2 má rychlost 10 GB/s, tato verze ji rovnou zdvojnásobuje. Laicky řečeno umí P50 poskytnout rychlost čtení i zápisu až 2000 MB/s, takže je mnohem rychlejší, než většina současných SSD, pracujících s rozhraním USB 3.1.

Technické specifikace Typ úložiště : SSD (Externí)

: SSD (Externí) Rozhraní : USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)

: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) Rychlost čtení : až 2000 MB/s

: až 2000 MB/s Rychlost zápisu : až 2000 MB/s

: až 2000 MB/s Hmotnost : 115g

: 115g Kompatibilita : PC, Mac, PS4, Xbox One

: PC, Mac, PS4, Xbox One Cena a kapacita: 5999 Kč (500GB), 7499 Kč (1TB), 11 990 Kč (2TB)

Označení "future proof", neboli "pojištěn do budoucna" má tedy své místo. Má to však i své stinné stránky. Rozhraní USB 3.2 Gen 2x2 se teprve začíná rozšiřovat a podporuje ho jen velmi malé množství základních desek. Pokud čtete tyto řádky, existuje slušná pravděpodobnost, že máte buď starší USB 3.1, nebo při troše štěstí modernější USB 3.2 Gen 2, jako náš redakční notebook Asus Zephyrus S GX502 s procesorem i7 deváté generace a grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 2070. P50 tak využijete sotva z poloviny.



Jde o výborného společníka k hernímu notebooku nebo konzoli

Můžete se na to však dívat z té světlé stránky. P50 budete moci opravdu plnohodnotně využít i za několik let, kdy se rozhraní Gen 2x2 stane standardem, ale do té doby bude disk sotva rychlostí dohánět současné konkurenty, které jsou finančně na úplně jiné úrovni. Za nejlevnější variantu P50 s 500GB totiž zaplatíte 6 tisíc Kč, za nejvyšší variantu s 2 TB pak astronomických 12 tisíc Kč. Za tuto cenu si můžete pořídit hned několik Samsungů T5, případně model T7 se čtečkou otisků prstů. A ještě vám zbude na kafe.

Budoucnost už teď aneb čísla v praxi

Řekněme ale, že si chcete pořídit právě P50, abyste měli vystaráno na pár let dopředu a v tuto chvíli nemáte rozhraní Gen 2x2, abyste jej využili naplno. Co s tím? Inu, i na standardním rozhraní dosahuje P50 skvělých čísel, jak skrze USB-A, tak USB-C jsem se dostal těsně pod hranici 900 MB/s pro čtení i zápis dat, což je standardní rychlost moderních SSD disků, která je srovnatelná s konkurencí. Pro srovnání starší Verbatim minulé generace se nedostal ani na desetinu rychlosti P50.



Vlevo je Verbatim USB 3.2 Gen 1 - Vpravo WD P50 USB 3.2 Gen 2

P50 si hravě poradil s většinou her na našem herním notebooku, které i po instalaci na SSD běžely krásně plynule bez jediného záseku. The Elder Scrolls Online, Overwatch či macatý Call of Duty Warzone svištěly plnou parou. Pokud tedy hrajete na cestách, P50 poslouží spolehlivě a i při klasickém USB připojení je podstatně rychlejší než jiné SSD disky na sběrnici SATA.

Neméně důležitým prvkem pro mě byla zkouška disku na mé konzoli PS4 Pro, kterou zužuje nedostatek prostoru už hezky dlouhou dobu. Konzole má pouze rozhraní USB 3.1 Gen 1, které podporuje 5GB/s, jen malý ždíbek toho, čeho je P50 schopno. Po instalaci několika her jako Spider-Man, God of War a Detroit Become Human se oproti originálnímu disku rapidně zrychlilo načítání a práce se soubory. Jde tedy o pochopitelný pokrok, který by zvládla většina moderních SSD disků. Vzhledem k tomu, že už je na cestě Playstation 5 je ale fajn vědět, že P50 bude držet krok i v budoucí generaci konzolí.



Rychlost kopírování velkých video souborů



Rychlost kopírování velkého množství fotografií a obrázků



Rychlost kopírování herní složky s kombinací velkých a malých souborů

Nakonec bylo potřeba vyzkoušet kopírování souborů různých typů. Výběr padl na velkou herní složku, která kombinuje velké soubory s množstvím malých. Poté také několik filmů ve Full HD rozlišení a nakonec i velkou složku s velkým množstvím fotografií a obrázků. Jak můžete vidět výše, nejlépe si P50 vede při kopírování různých typů souborů najednou (velké i malé). Špatně si nevede ani u filmů a paradoxně nejhůře dopadly stovky fotografií, což nepotěší grafiky, fotografy a jiné uživatele, kteří si na obrázcích zakládají.