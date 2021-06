WD_Black D30 Game Drive: pomocník k novým konzolím | Recenze

Co baví Svižná rychlost přenosu

Konzole nové generace jsou tu a pomalu ale jistě začínají nastupovat také hry nové generace. Co to znamená? Že interní úložiště konzolí se začne plnit rychleji než restaurace po zrušení pandemických omezení a je potřeba s tím držet krok. Ostatně přední AAA hry platformy dnes mohou bez problémů ukousnout i 100 GB místa a pak už to jde rychle.

WD Black P50: SSD nové generace na hry a ostatní rychlá data | Recenze

Po malém disku WD_Black P50, který jsme si vyzkoušeli v uplynulém roce na konzolích PS4 a Xbox One vyrukoval výrobce s několika novinkami, které už jsou připraveny čelit nástrahám PS5 a Xbox Series X/S díky optimalizované rychlosti a rozhraní USB-C. Do redakce jsme dostali model D30 a prohnali ho testovacím polygonem jak u PS5, tak PC.

Designový doplněk

Poznat vzhled disků WD by člověk zvládl i poslepu. Uhlazený černý plast, ze kterého sestávají krychličky se značkovým texturováním a lehce futuristickým vzhledem je tu s námi už několik generací a ani tentokrát se nic nemění. Model D30 je podstatně macatější než přenosné SSD disky, které jsme měli v rukou nedávno, a je i po vzhledové stránce uzpůsoben tomu, aby se honosil hned vedle vaší konzole u televize.



Značkový design WD_Black zůstává, jen se mění velikost disků

Krychlička váží 127 gramů, schovává v sobě USB-C port, malou signalizační diodu vepředu a nechybí ani připínací stojan, aby vzhledově disk odpovídal postavené konzoli. Žádné RGB podsvícení ani jiné serepetičky, vše je minimalistické a podřízené praktickému využití. Výrobce tvrdí, že tento design byl vytvořen především kvůli vysoké stabilitě a to můžeme rozhodně potvrdit. Po připnutí stojanu už jej neodpojíte ani stádem volů.

Svižná rychlost a optimalizace pro konzole

Jak už jsem zmínil v úvodu, model D30 je přímo optimalizován pro konzole nové generace s rychlostí čtení a zápisu až 900 MB/s skrze USB-C port. To však neznamená, že si jej neužijí i majitelé herních PC, pro které rozhodně umí posloužit skvěle. Dokáže interně dosáhnout až na 2400 MB/s rychlost čtení a 1950 MB/s rychlost zápisu. Ostatně, cokoliv nad 1000 MB/s v případě konzolí postrádá smysl, jelikož propustnost USB portu konzole PS5 činí 10Gbps, v případě Xbox Series X/S dokonce 5Gbps. Precizní optimalizace tedy dává největší smysl a to je oblast, na kterou se WD soustředil.



SSD disk ve stojanu sám připomíná malou konzoli, takže se krásně vyjímá na stole

Stejně jako v případě ostatních SSD disků může D30 skvěle sloužit jako "odkládací" prostor pro hry, které na konzoli právě nehrajete. Přenášení her do externího úložiště se uskutečňuje průměrnou rychlostí cca 250 MB/s, což je o dost rychlejší než v případě klasického redakčního pevného disku společnosti Verbatim, který se dostal sotva na polovinu této rychlosti. Naopak přenášení hry zpět do interního disku PS5 se provádí skoro dvakrát pomaleji a v tomto případě byly rychlosti obou disků téměř identické.

Technické specifikace Typ úložiště : SSD (Externí)

: SSD (Externí) Rozhraní : USB 3.2 Gen 2

: USB 3.2 Gen 2 Rychlost čtení : až 2400 MB/s

: až 2400 MB/s Rychlost zápisu : až 1950 MB/s

: až 1950 MB/s Hmotnost : 127g

: 127g Kompatibilita : PC, PS5, (Xbox Series X/S samostatný model)

: PC, PS5, (Xbox Series X/S samostatný model) Cena a kapacita: 4199 Kč (500GB), 6699 Kč (1TB), 11 299 Kč (2TB)

To je skvělá zpráva především z toho důvodu, že pro maximální využití SSD u konzole PS5 je důležitá hlavně první hodnota, stejně tak v případě konzole Xbox Series X/S. Kromě rychlého uložení to totiž znamená, že mohou hráči hrát všechny PS4 hry přímo z externího disku a vše se načítá stejnou rychlostí, jako v případě využití interního disku PS5. U exkluzivních PS5 her to bohužel zatím možné není, vzhledem k jejich omezenému počtu v tuto chvíli to ale ani moc nevadí. Většina her, které se na PS5 v současnosti hrají pramení ze zpětné kompatibility a éry PS4.



V základu se disk připojuje k USB-C portu, nechybí ale ani adaptér na USB-A

V praxi to znamená, že disk D30 může skvěle posloužit jak jako náhradní aktivní disk pro hraní PS4 her, tak disk pro ukládaní PS5 her "do zásoby". A než se na trhu objeví více opravdových PS5 exkluzivit, bude to bohatě stačit. Pak už ale naskočí do prodeje disky, které budou zvládat i větší macky nové generace.

Jak bylo řečeno dříve, D30 můžete bez problémů využít i s počítačem, s průměrnou rychlostí přenosu dat na hranici 600 MB/s, musíte si ale uvědomit, že tady nejde o to nejlepší, co můžete na PC trhu v současné době najít. Ostatně i starší a menší bráška P50 zvládne vaše PC choutky stejně dobře. D30 je disk, zaměřený především na nové konzole a tak je k němu třeba i přistupovat. V opačném případě byste totiž museli při každé změně platformy neustále disk formátovat, a to přece nikdo nechce.