Werewolf: The Apocalypse – Earthblood: průšvih roku? | Recenze

Co baví Tři podoby hlavní postavy Co vadí Otřesné grafické zpracování

Bídná hratelnost

Stereotypní herní náplň

Děsivé zpracování animací

Umělá inteligence 3 /10 Hodnocení

Zimní měsíce bývají obecně považovány za období herního sucha. Titulů nevychází příliš a pokud přece jen, povětšinou se jedná o menší projekty. Tato skutečnost je navíc letos bohužel ještě umocněna nepříznivou situací ve světě obecně. Nastal tak tedy čas na dohrávání restů z dob minulých nebo sáhnutí po nějakém to méně výrazném kousku. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood vývojářského týmu Cyanide sice nepatří k těm nejočekávanějším hrám, přesto jsme se ve zmiňovaném období sucha celkem těšili. Jaká to chyba!!!

Karty na stůl

Dnešní recenze bude možná tak trochu kratší než obvykle. Není totiž důvod se nikterak výrazněji rozepisovat a pro nedočkavce přinášíme verdikt již ve druhém odstavci. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood je totální propadák a jednou z nejhorších her, které jsme si za poslední dobu zahráli. A přitom to všechno vypadalo celkem slibně nebo minimálně alespoň průměrně.



Tři formy hratelnosti jsou to nejlepší, co titul nabízí

Od vývojářů titulů jako Call of Cthulhu nebo Styx: Shard of Darkness jsme sice neočekávali nic světoborného, každopádně tohle vlkodlačí akční RPG mělo pro začátek roku patřit k tomu výraznějšímu na herním trhu. Z výsledku jsme však nepříjemně šokováni, jelikož Werewolf: The Apocalypse – Earthblood selhává snad ve všech ohledech. Ať už se zaměříme na hratelnost, příběh, grafické zpracování, technický stav, celkovou prezentaci nebo ovládání, vše je totálně špatně, navíc na úrovni předminulé generace konzolí (ano PS3 a Xbox 360).



RPG prvky jsou spíše úsměvné

Vývojáři si pro nás připravili rádoby akční RPG záležitost, točící se okolo motivu ekoterorismu. Celkové zasazení vychází z univerza World of Darkness, bohužel však pouze na oko. Celý příběh je hloupým a prázdným slepencem bez hlubšího významu. Hra se nesnaží hráči nic vysvětlit, zasadit do kontextu či působit emotivně. Příběh zde plní roli křečovitého pojítka stereotypních misí a neúspěšně se tak pokouší objasnit motivy chování hlavního hrdiny Cahala, který se společně se svou vlkodlačí smečkou vydává nakopat zadek záporákům a zachránit tak matičku Zemi.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood představuje spíše chaotickou sérii jednotlivých výjevů bez širšího rámce

Hovořit v tomto případě o příběhu je degradací příběhových her obecně. Werewolf: The Apocalypse představuje spíše chaotickou sérii jednotlivých výjevů bez širšího rámce. Jednou jste tady, podruhé zase jinde. Proč to děláte vlastně ani moc netušíte, jen tak nějak cítíte, že je to asi správně. Zapomeňte na emoce či nálady. Připravte se na chladný a prázdný zážitek s nesympatickými hrdiny groteskního vzhledu.

Pokus o zvrat

Bohužel neexistence příběhu či celkový způsob vyprávění není úplně to nejhorší. Pokud by tento nedostatek dokázala vynahradit funkční a zábavná hratelnost, určitě bychom k tomuto faktu přihlédli. Opak je bohužel pravdou. Hratelnost svým zpracováním zapadá někam daleko do období minulé dekády. Titul má v sobě kombinovat akční pojetí v kombinaci se stealth prvky, ani jedno však vůbec nefunguje. Vše působí neskutečně genericky a uměle, celek navíc kazí otřesná umělá inteligence.



Po grafické stránce jde o propadák

Po celou dobu se tak budete pohybovat ve vojenských komplexech, mačkat tlačítka na terminálech, obcházet retardované nepřátele s inteligencí hospodářských zvířat po lobotomii nebo se účastnit otřesných soubojů v prázdných arénách. Jakmile selže plížení, dochází totiž na klasickou hack-and-slash rubačku, která je zábavná jak titulky jihoamerické telenovely.

Hratelnost svým zpracováním zapadá někam daleko do období minulé dekády.

Přátelé na vás budou skákat z nesmyslných míst či se respawnovat jak na nějakém herním automatu. Nejvtipněji působí momenty, kdy se v totožně vypadajících arénách otevřou neprůchodné dveře a z temnoty se vynoří desítka vojáků. Herní náplň je v těchto pasážích omezena ne chaotické mačkání všeho, co se jen mačkat dá. Taktický přístup zde nemá smysl.



Selhává i samotná hratelnost

Kdo by snad čekal nějaké výraznější RPG prvky, bude opět zklamán. K dispozici je sice strom dovedností, ten ale nápaditostí zrovna neoplývá. Své zkušenostní body můžete investovat do několika nadstavbových schopností, které celkovou hratelnost příliš neovlivní. Jde tak o naprosto zbytečný prvek, který v celkovém kontextu ještě více provokuje.

Hra předminulé generace

Tím největším gólem je ovšem grafické zpracování jednotlivých modelů nebo příšerné animace. V tomto ohledu se vývojáři vrátili hodně let nazpět. Jsme ochotni akceptovat skutečnost, že nejde o AAA titul, jenže tohle by byla slabota i na nezávislé studio. Objekty postrádají stíny, textury jsou vyblité, postavy nemají žádný výraz, animace působí přinejmenším groteskně.



Hlavní hrdina je spíše otravný

Při rozhovorech zapomeňte na emoce či snad nějaký pokus o lipsync. Na ten vývojáři rezignovali totálně. Postavy navíc buďto křečovitě stojí nebo opakují neustále stejné pohyby, které absolutně neodpovídají celkové situaci.

A tak se vlastně závěrem dnešní odstrašující recenze ptáme, pro koho je tahle hra vlastně určená? Nefunguje zkrátka vůbec nic, přestože koncept jedné herní postavy, která na sebe může brát podobu vlka či vlkodlaka zněla opravdu slibně. Berte to jako varování, ani ta poloviční cena bohužel nedokáže obhájit naprosto katastrofální podobu Werewolf: The Apocalypse – Earthblood. Raději si přečtěte knihu. Jakoukoli!