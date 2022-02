Wii Sports mají svého nástupce. V dubnu vychází Nintendo Switch Sports

I když jsou pohybové hry hratelné bez problému i na Switchi, tak některé oblíbené tituly z Wii na něm stále chybí. Wii Sport se to ale už dlouho týkat nebude. Jejich nástupce pod jménem Nintendo Switch Sports si budete moci zahrát už 29. dubna. Čeká vás několik nových i starých známých sportů, které využijí intuitivního pohybového ovládání joy-cony.

Ve Switch Sports nebude chybět fotbal, volejbal, bowling, tenis, badminton ani šerm. S fyzickou verzí hry dostanete také popruh, se kterým si joy-con můžete dát na nohu. To využijete v módu Soccer Shoot-Out. Nechybí možnost si sporty zahrát i v multiplayeru, a to jak lokálně, tak online. Součástí hry bude i Pro League, ve které budete moci za poražení hráčů z celého světa získávat odměny. Při hraní jako svého avatara můžete kromě postav ukázaných v traileru používat i vlastní Mii.

Vydáním hry Nintendo ale nekončí. Do budoucna plánuje do Switch Sports přidávat další obsah. Jako první dorazí širší podpora pro hraní s joy-conem na noze, abyste ho mohli používat i při běžném fotbalovém zápasu. Zdarma hráči dostanou také golf, který by měl do hry přijít ve druhé polovině letošního roku. Celkově tak budete moci hrát 7 sportů, ale je docela možné, že se ještě v rámci dalších updatů toto číslo navýší. Pokud se vám to zdá jako málo obsahu, tak vás jistě potěší, že Switch Sports se nebudou prodávat za plnou cenu. Digitálně je koupíte za rovných 1 000 Kč. Fyzická verze bude kvůli popruhu o něco dražší.

Pokud byste si chtěli Nintendo Switch Sports vyzkoušet před vydáním, tak máte možnost už příští víkend od 18. do 20. února. K zapojení do playtestu potřebujete jen předplatné Nintendo Switch Online.