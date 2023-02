Wild Hearts po vydání dostanou dodatečný obsah zdarma. Obejdou se bez mikrotransakcí

Už 16. února se pustíme do této variace na Monster Huntera od EA a Koei Tecmo. Podobně jako u konkurence to ani ve Wild Hearts neskončí vydáním hry. Vývojáři v AMA na Redditu prozradili pár zajímavých informací ohledně toho, co můžeme očekávat po vydání.

Výkonný producent Lewis Harvey potvrdil, že veškerý obsah, který do hry přijde po vydání, bude pro všechny hráče zcela zdarma. Do toho mají spadat nové kousky vybavení do výzbroje našich lovců a nebudou chybět ani další Kemono, což jsou ve Wild Hearts ty největší příšery. Ve hře by se pak neměly objevit ani žádné mikrotransakce.

Pro sólo hráče je důležitá informace, že během hraní budou moci být offline. Po dohrání hry na lovce bude čekat endgame obsah, kdy poměříte síly se silnějšími příšerami. Další důležitá věc je grafické nastavení na konzolích. PS5 a XSX verze budou mít na výběr klasicky z Performance módu a Quality módu. První z nich znamená rozlišení 1080p při 60 FPS, s druhým nastavením poběží až ve 4k při 30 FPS.

Pokud jste plánovali hrát na Steam Decku, tak pro vás máme špatné zprávy. Wild Hearts totiž pro tento handheld optimalizované nebudou. Je to ale něco, na co by se tvůrci rádi v budoucnu podívali.

Zdroj: Videogameschronicle.com