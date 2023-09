Wizardry se probouzí k životu. Jeden ze zakladatelů žánru krokovacích dungeonů vyšel v předělané podobě

Dnes už jsou krokovací dungeony archaickým žánrem. Neodmyslitelně se ale zapsaly do historie herního průmyslu. Bylo to právě RPG Wizardry, které jako první představilo koncept, kdy hru vidíte z pohledu první osoby a ovládáte přitom celou partu. Jako inspirace posloužila pro další známé legendy, jako jsou Final Fantasy, Dragon Quest nebo třeba Baldur's Gate. Úplně první díl s podtitulem Proving Grounds of the Mad Overlord si můžete zahrát v předělané verzi v rámci předběžného přístupu na Steamu a GOGu.

I když to vypadá, že je nová verze vytvořená od základu znovu, ve skutečnosti je postavená na kódu původní hry pro Apple II. Díky tomu si zachovává stejný dojem z hraní jako originál, ale kouká se na ni o poznání lépe. Mezi novou a původní grafikou můžete kdykoliv přepnout.

Nemění se ani příběh. Šílený vládce Trebor vaši partu vysílá do nebezpečného labyrintu, kde musíte najít amulet ukradený zlým čarodějem Werdnem. Při hraní ale musíte počítat s tím, že jde o předběžný přístup, takže můžete narazit chyby a třeba ani grafika není dokončená na 100 %. Ve svém jádru je Wizardry hratelné, ale bude ještě nějakou chvíli trvat, než bude vývoj u konce.

Tým v Digital Eclipse na předělávce pracuje 2 roky a spuštěním předběžného přístupu chce docílit toho, aby měli fanoušci slovo v tom, jak bude novodobé Wizardry vypadat. Momentální plán je takový, že se sbírá zpětná vazba, pokračuje se ve vývoji a plná verze by měla vyjít koncem příštího roku.

Vedle oprav bugů a grafických vylepšení v budoucnu také přibydou nové pomůcky jako třeba bestiář, které nováčkům pomohou s tím, aby si hru užili stejně jako veteráni. Také padla zmínka o dalších textových lokalizacích, ale těžko říct, jestli se mezi nimi objeví i čeština. Kromě plánů padla také zmínka ohledně cenovky. Po vydání plné verze bude o něco vyšší, takže s předběžným přístupem pár korun ušetříte.