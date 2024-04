Wolf Among Us 2 stále vzniká. Telltale se podělil o update z vývoje a porci nových obrázků

Příběhové adventury od Telltale Games si prošly těžkými chvílemi, kdy bylo studiu na pokraji krachu. Odneslo to několik projektů, ale druhá série Wolf Among Us, která patřila mezi ty nejočekávanější, se stále držela při životě. I když se proslýchalo, že tým, který na vývoji pracuje nyní, od něj měl dát ruce pryč, tak přichází ujištění přímo oficiální cestou s tím, že jsou odhodlaní dodržet slib a Wolf Among Us 2 dokončit.

„Nemůžeme vám zatím ukázat žádný větší update, ale tady pro vás máme alespoň něco malého,“ píše studio Telltale na svém fóru. Přihodili k textu pár obrázků, které můžete vidět nahoře v galerii. Samozřejmě zůstává zachovaná typická komiksová stylizace. Pohled na město láká na zimní období a snímek z pohledu Bigbyho prozrazuje, že ani tentokrát se to neobejde bez slušné porce pátrání.

Stále zatím netušíme, kdy by se Wolf Among Us 2 mohlo dostat do prodeje. Původně bylo vydání plánované už na minulý rok, ale podle nových informací to nevypadá, že by Telltale bylo s prací u konce. Možná že během letní sezóny se objeví na některé z prezentací.