World of Tanks chystá spolupráci s Dunou. Do tanků usednou známé postavy z nového filmu

Na konci měsíce se do kin chystá očekávané pokračování Duny. Hráči World of Tanks písky planety Arrakis budou moci okusit ještě o něco dřív. Už zítra totiž začíná tematická událost, která potrvá do konce března. Během ní budete moci získat všemožné doplňky či členy posádky, které představují postavy známé z filmového plátna.

V PC verzi najdete od 15. do 25. února battle pass, skrz který získáte kromě již zmíněných členů posádky třeba i exkluzivní polepy, nápisy s hláškami z nadcházejícího dílu Duny a další vzácné předměty. Událost se nicméně týká i ostatních verzí World of Tanks. V rychlejším Blitz, který najdete třeba na mobilech nebo na Switchi, bude od 23. února do 7. března možné získat třeba avatar Gurneyho Hallecka. Můžete se také pustit do tematických úkolů, kde sehrávají roli Fremeni a Bestie Rabban. Ani tady mezi odměnami nechybí kosmetické doplňky.

Konzolové Modern Armor si pak prožije událost rozdělenou do tří etap. V každé z nich vás čekají odlišné úkoly, kde opět mezi odměnami najdete exkluzivní tematické doplňky. Tady si na start budete muset počkat nejdéle. Event totiž v konzolové verzi začíná až od 5. března.