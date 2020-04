World of Warcraft čeká revoluce v levelování postav

Nové rozšíření do World of Warcraft přinese kromě nového obsahu také absolutní překopání systému, jakým budete svoji postavu levelovat. Nebude už totiž pevně vázán na konkrétní lokace pro určité levely. Místo toho začnete ve startovní lokaci svojí postavy, následně se vydáte do oblastí, které si sami zvolíte a zbytek dokončíte v nově otevřených Shadowlands.

Až doposud jste museli projít dlouhým maratonem expení v podobě 110 levelů, během kterých hráč mnohdy už opravdu toužil, aby to skončilo, nebo při nejmenším při docházející zásobě questů prosil o dokončení toho posledního levelu, který chyběl k odemčení úkolů v dalších lokacích. U první, třeba i druhé postavy jste si expení jistě většinu času docela užili, ale u dalších už šlo spíše o nezbytné zlo. Nyní by mělo vše být konečně jinak. Pojďme se podívat, jak bude nový systém fungovat.

Na začátku hry se dostanete do startovní zóny, která se jmenuje Exile´s Reach. Zde budete svého hrdinu učit dělat první krůčky ve fantasy světě. Konečně by to také nemělo vypadat pouze tak, že budete jenom neustále opakovat úkoly typu "běž, zabij, vrať se, hotovo". Příběhově budete začínat prakticky stejně u Hordy i Aliance. Ať už jste u kterékoliv frakce, budete se snažit zachránit svoji expedici, která se na nehostinném ostrově ztratila. Tím zaberete sbírání XP bodů do desátého levelu.

Velkou novinkou je, že maximální úroveň vaší postavy je 60. Díky tomu budete mít pocit, že s každým dalším levelem se vaše postava opravdu někam posouvá a získává další dovednosti. Podle hráčů alfa testu je nyní možné svého hrdinu dostat na maximální level zhruba za patnáct hodin, což je výrazně méně, než v dřívějších expanzích. Od desátého levelu se už nebudete muset prodírat lokacemi z Cataclysmu. Místo toho vás čeká nabírání zkušenosti v oblastech z Battle for Azeroth, nebo si budete moci zcela svobodně vybrat, kde chcete posun svojí postavy od desátého do padesátého levelu uskutečnit.

Na změnu jsou zatím slyšet veskrze pozitivní reakce a hra je prý díky ní mnohem přívětivější k novým hráčům. World of Warcraft by tak mohl opět přilákat čerstvé síly do řad Hordy i Aliance. Sami si World of Warcraft: Shadowlands budeme moci osahat v průběhu léta, kdy má expanze vyjít.