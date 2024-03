World of Warcraft vstupuje do vod battle royale. Pirátská Plunderstorm proti sobě postaví 60 hráčů

World of Warcraft je stále nejpopulárnějším MMORPG a letos oslaví 20 let od svého vzniku. K této příležitosti si Blizzard připravil řadu novinek. Ta dnešní ale značně předběhla podzimní výročí. Herní mód jménem Plunderstorm nejspíš čekal jen málokdo. Je to oddělená battle royale záležitost, kde se proti sobě utká 60 hráčů v jednom zápase. K dispozici ale bude pouze po omezenou dobu.

Plunderstorm si můžete osahat už dnes jak v běžném WoWku, tak v jeho variantě Classic, pokud máte aktivní předplatné. Ať už hrajete za pandarena, taurena, elfa či člověka, všichni jsou v těchto zápasech v roli pirátů, přičemž cíl je naprosto jasný - zůstat naživu jako poslední. Jeden zápas by vám měl zabrat zhruba čtvrt hodiny. Vedle boje s protivníky si samozřejmě budete muset v průběhu hry nastřádat co nejvíc zdrojů, zvyšovat level a získávat nová kouzla. Pokud se vám bude dařit, můžete si zpřístupnit exkluzivní odměny, a to jak pro Plunderstorm, tak pro tradiční WoWko.

Dějištěm zápasů je oblast The Arathi Highlands. Do akce se můžete pustit buď sólo nebo ve dvojici, kdy vám hra automaticky přiřadí společníka. Svoji postavičku v tomto módu také lze náležitě upravit po stránce vzhledu, jak to bývá ve zvyku v battle royale žánru. I ti méně zdatní hráči se mohou dostat k pěkným věcem. Jen to zabere delší dobu, než kdybyste vyhrávali jeden zápas za druhý.

Zatím těžko říct, jak dlouho tato událost bude trvat. Blizzard v příspěvku s oznámením pouze uvádí, že Plunderstorm bude k dispozici několik dalších týdnů. Každopádně pokud tento mód sklidí velký zájem, dost možná by se mohl vrátit v budoucnu třeba zase s jinou tematikou.