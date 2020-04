World War Z oznámeno pro Nintendo Switch spolu s Game of the Year edicí

Světová válka Z míří na Nintendo Switch a už brzy se budete moci brodit přes hlavy zombíků víceméně kdekoliv. Bohužel prozatím netušíme, kdy přesně Switch verze dorazí na prodeje, ale mělo by to být ještě letos.

Kromě Switch verze byla oznámena také Game of the Year edice pro PC, PS4 a Xbox One, která dorazí 5. května letošního roku. Ta vás vyjde na necelých 50 dolarů a měla by obsahovat kompletní původní hru, všechny DLC přídavky a novou PvE epizodu v Marseille. K tomu samozřejmě patří i veškerý obsah, který do hry od jejího vydání byl přidán, včetně režimu Horde Mode Z, funkce crossplaye, týdenních výzev a dalších chuťovek.