WWE 2K Battlegrounds: nové wretlingové nedochůdče | Recenze

Co baví Osvěžující změna

Karikaturní styl

Odemykání obsahu

Originální pojetí wrestlingu Co vadí Žalostná rozmanitost

Bojový systém

Místy nepřehledné menu

Nabídka multiplayeru 6 /10 Hodnocení

2K v posledních letech o úspěch se svojí wrestlingovou sérií WWE 2K ani nezavadilo a není tak divu, že se vydavatel nakonec rozhodl trošku upravit svoji strategii. Aby měli vývojáři dost času na další díl série, ukojit měl letos fanoušky především v Americe oblíbeného sportu karikaturně zpracovaný WWE 2K Battlegrounds. Hra slibovala zábavné animace, zajímavé speciální útoky a barvitý design. Podařilo se tomuto titulu na herním trhu oživit wrestling, nebo 2K zůstává na lopatkách?

Battlegrounds!

Wrestling tak jak ho známe se pomalu ale jistě začal hráčům zajídat. A 2K tak přispěchalo po pár letech se zajímavým nápadem, což přeneslo i do svojí příběhové kampaně. Zde je však iniciátorem nápadu legendární osobnost WWE Steve Austin známý též jako Stone Cold. Ten přijde s myšlenkou, že by se mohli neohrožení bijci nově řezat ve specifických arénách, na což mu pracháč Vince McMahon s radostí kývne a legenda wrestlingu tak začíná s rekrutováním.



Komiksové vyprávění je osvěžující změnou oproti standardním WWE 2K hrám

V komiksově zpracovaném příběhu potom sledujete, jak se nový koncept posouvá a objevují se nové hvězdičky wrestlingového nebe. Hra vás tak provází různými typy zápasů a dává jim i jisté příběhové pozadí, což je celkem příjemná a osvěžující změna po nevydařených filmečcích z minulého roku v seriózněji laděné WWE 2K20. Obecně je ale režim kampaně dost monotónní a nesledujete pouze linku jednoho zápasníka, takže vás ani nenechá k někomu přilnout. Místy vtipné komiksy jsou světlým bodem jinak poměrně plochého a mdlého příběhu.

Hlavní problém příběhové kampaně však tkví trošku jinde. Obtížnost je totiž doslova žalostná a většinou zápasů tak projdete v podstatě i po slepu. Kampaň přitom není až tak krátká, aby si vás při podobné náročnosti dokázala udržet a velmi rychle tak z úvodu do hratelnosti a získávání postav přechází v nudnou rutinu, kterou chcete dokončit spíše jenom proto, abyste měli "odpracováno" a mohli se věnovat zbytku hry.



Hra vám základy vysvětlí tutoriály a kampaní

Milion stejných způsobů, jak se porvat

WWE 2K Battlegrounds má podle mě dva zásadní nedostatky. Tím prvním je jednoznačně nedostatečná variabilita hry a celkově malá nabídka herních režimů, které by se od sebe významně lišily. Všechny typy zápasů jsou velmi podobné a liší se v podstatě jen v tom, kolik zápasníků se v ringu objeví v jeden moment nebo postupně. To je ale dost málo a ve finále se tak po pár hodinách začnete trošku nudit.



Porvat se můžete v kleci, royal rumble nebo třeba jeden na jednoho

Podobný problém má i režim singleplayerové kampaně v porovnání s vylepšováním vaší vytvořené postavy. V případě obou herních režimů na vás čeká něco mezi osmdesáti a stovkou zápasů, které jsou si ale natolik podobné, že udržet pozornost po celou dobu hraní je hodně těžký úkol. Pokud tak nemáte kamaráda, se kterým byste si to v ringu rozdali, čeká vás poměrně rychlé zklamání ze stereotypního hraní.

Ve hře najdete režimy exhibice, příběhovou kampaň, online turnaj či boj, ve kterém se snažíte proti neustále přibývajícím soupeřům vydržet v ringu co nejdéle. Vše je ale na jedno brdo a chybějí i některé ikonické styly zápasů. Alespoň slavný Royal Rumble naštěstí absenci nehlásí.

Vzhůru do boje

Když už se konečně dostanete do boje, čeká vás několik důležitých prvků ovlivňujících vaše dovednosti, styl zápasení i speciální vlastnosti vašeho bijce. Hra má v tomto ohledu velmi jednoduchý systém. Základní údery řetězíte do kombinací. Pak jsou zde speciální údery či chytačky. Ty můžete použít jenom pokud máte již naplněnou určitou část ukazatele, který plníte bojem.



Útoky obohacují barvité efekty, iluzi zábavné hratelnosti to však navozuje jen chvíli

Bránit se můžete vykrýváním úderů a také reversaly, které obrátí soupeřovy chvaty proti němu. Stačí v momentě, kdy se vás snaží oponent chopit stisknout správné tlačítko a rázem se karta obrací. V neposlední řadě jsou ve hře také dokončovací údery, které udělují největší poškození a není možné se jim bránit.

V boji vám pomáhají také diváci. Ti budou po vás žádat různé akce. Hra vám vždy dává vědět, co si publikum přeje vidět a za odměnu se plní váš ukazatel divácké podpory, díky níž můžete použít jeden ze tří power-upů, které vám v boji poskytnou výhodu na krátkou dobu. Vaše údery pak třeba nejdou vykrývat, jsou silnější a nebo se můžete vyléčit a udržet se tak ve hře. Pak jsou zde ještě specifické útoky, které se vážou na jednotlivé arény. Nepřítele můžete hodit pod auto, do tlamy krokodýlovi nebo na něj třeba poslat rozzuřenou kozu. Všechno to jsou ale prvky, které hru ozvláštňují jenom chvíli.



Jak bude váš zápasník vypadat je jenom na vás

Celkově je bojový systém nesmírně plochý a jakoukoliv hloubku v něm budete hledat marně. V zásadě tak vítěz většinou ten, kdo má nacvičené dva styly útoků a rychleji reaguje na možnosti reversalu. Jakmile si tento způsob boje nacvičíte, máte vlastně hotovo. Právě proto rozhodně nejde o zábavu na dlouhou dobu.

Vybojovat se to dá i bez peněz

Co se samotného odemykatelného obsahu týče, hra nabízí poměrně solidní porci zápasníků a také doplňky pro vaše vytvořené bojovníky. Získat veškerý obsah by vám rozhodně dalo pořádně zabrat a museli byste v ringu strávit desítky hodin. Nejde podle mě ale o nic špatného. Všechno můžete odemknout hraním i penězi a je jenom na vás, kterou cestu si zvolíte. Každého bojovníka i doplněk navíc odemykáte zvlášť, takže si prostě vyberete to, o co zrovna máte zájem a nemusíte spoléhat na žádné lootboxy a podobné neduhy moderních her.



Odemknout oblíbené zápasníky a jejich kostýmy se dá v pohodě i bez peněz

Kromě nakupování v herním obchodě budete získávat také vylepšení, která odemykáte postupem v singleplayerových kampaních vytvořené postavy a příběhové kampani. Pokud se tak chcete vydat do multiplayerových vod, je důležité se nejdříve prodrat hrou pro jednoho hráče, která vám otevře více možností a některé z nich jsou výrazně silnější než základní nabídka.

Pouhá stylizace nestačí

Na první pohled je WWE 2K Battlegrounds hrou, která si na grafické orgie hrát nechce a není pro ni tak těžké dosáhnout "komiksového" standardu, který je barvitý, překypuje efekty a na obrazovce je neustále živo. Nejen díky zápasníkům samotným, ale také díky divákům a okolnímu prostředí. V pasážích, kde je však více zápasníků najednou se objevují občas problémy s propady FPS, jak tomu je u spousty podobných her. Nejde naštěstí o nic zásadního a většinou tento neduh přejdete celkem s klidem.



Získat herní měnu pomáhají například denní výzvy

2K se zde nesnaží o autenticitu tak, jak u běžných sportovních titulů a ačkoliv tak hra nabízí komentátory, kteří reagují na dění v ringu, jejich slovní zásoba je při nejmenším dost omezená. Ani ruchy okolí nepůsobí nijak světoborně a celkově atmosféra vytvořená k zápasům nenaplňuje běžnou úroveň 2K sportovních titulů.