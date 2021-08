Xbox bude mít ještě před zahájením Gamescomu vlastní prezentaci

Stejně jako v posledních pár letech i letošní Gamescom vykopne Geoff Keighley se svojí Opening Night Live, která proběhne 25. srpna ve 20:00 našeho času. Ještě před tím ale svoje novinky představí Xbox na vlastním streamu. Na ten se můžete těšit 24. srpna v 19:00 našeho času.

Gamescom bude opět probíhat pouze digitálně, takže předpokládáme, že Xbox není jedinou společností, která bude mít vlastní prezentaci. O konkrétních titulech, které během streamu uvidíme, řeč přímo nebyla. Fanoušci se mají těšit na novinky o oznámených hrách od Xbox Game Studios. Nebudou chybět ani hry od third-party studií.

Kromě novinek samotných bude řeč také o nových přírůstcích do Game Passu. Nás ale samozřejmě budou zajímat hlavně novinky. Vypadá to, že bude řeč hlavně o hrách, která mají vyjít během vánoční sezóny. Mohlo by tedy konečně dojít k odhalení data vydání Halo Infinite.

To, že bude mít Xbox svoji prezentaci, ale neznamená, že jeho hry budou chybět na Opening Night Live. Je tedy možné, že nějaké překvapení si nechají pro show Geoffa Keighleyho. Co byste rádi během jedné z prezentací viděli vy?

Zdroj: Xbox