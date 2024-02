Xbox chystá razantní změnu strategie. Starfield a další exkluzivity by se mohly objevit na PlayStationu

Dohady o tom, že herní divize Microsoftu musí přehodnotit svoji dosavadní strategii, se rozmohly prakticky se startem letošního roku. Jako první se začaly informace hemžit okolo her Sea of Thieves a Hi-Fi Rush. Podle nových reportů tady ale ani zdaleka nemají změny končit. Web XboxEra píše, že se na PlayStation 5 má chystat také Starfield, jedna z největších xboxových exkluzivit loňského roku.

Microsoft má vydání svého vesmírného RPG na konkurenční konzoli plánovat až po vydání rozšíření Shattered Space, kterého bychom se měli dočkat někdy letos. Aby byla tvorba nové verze svižnější, mají studia kupovat více dev kitů pátého PlayStationu, což také přilévá olej do žáru všech spekulací.

Proč by měl Xbox najednou měnit svoji strategii? Vedení Microsoftu se podle reportů moc nezamlouvá tempo, jakým má jejich herní divize vydělávat. V tomto stavu podle nich není Game Pass udržitelný a prodeje konzolí nejdou podle plánů. Změny by měly otevřít nové cesty, kterými do Xboxu budou proudit další zdroje. Oficiálního oznámení ohledně interních šarád máme očekávat v průběhu tohoto měsíce.

Od prvotního reportu se od všech možných insiderů začaly objevovat informace ohledně toho, že tyto informace podporují nebo k tomu rovnou přidávají další hry. Stále platí, že jako první má přijít na řadu Hi-Fi Rush v prvním čtvrtletí roku. Tom Warren z The Verge pak přihazuje Indiana Jones and the Great Circle, nedávno odhalenou dobrodružnou hru, která se původně na PS5 chystala, ale po akvizici Bethesdy musela společnost s Disney vyjednat novou smlouvu. Dost možná se ale plány mění i v tomto případě. Ve svém reportu rovnou uvádí, že PS5 verze Indyho má vyjít v prosinci, zatímco na PC a Xbox se podívá o několik měsíců dříve.

Tak to má ostatně být se všemi plánovanými hrami Xboxu, které se na PlayStationu v budoucnu objeví. Microsoft tak bude mít podobnou strategii jako Sony, kdy exkluzivity nejdříve vydá na své platformě a po určité době je pustí dál. Insider, kterého na X najdete pod přezdívkou Spheshal_Nick pak dodává, že podobný scénář by mohl nastat také u Senua's Saga: Hellblade II.