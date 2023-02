Xbox Game Pass kanibalizuje na prodejích her, přiznává Microsoft. Akvizice Activisionu se opět komplikuje

Akvizice Activisionu Microsoftem neprobíhá zrovna hladce. Dokumentace, které různé společnosti poskytují regulačním úřadům z různých částí světa, častokrát ale obsahují velmi zajímavé informace, které by se jinak na veřejnost nedostaly. To se týká i nového dokumentu přímo od Microsoftu, kde v jedné části přiznává, že Xbox Game Pass kanibalizuje na prodejích her.

I když to dříve Phil Spencer popíral, tak to není žádné překvapení. Proč by si hráči na PC a Xboxu pořizovali hru zvlášť, když ji mohou projít za pár stovek skrz Game Pass? Digital Foundry odhaduje, že v některých případech je pokles prodejů až

80 %. Nejde ale o oficiální čísla, skutečnost tedy může být někde jinde.

Nevypadá to, že by Microsoft plánoval s Game Passem nějak brzdit. Stále platí, že do něj přijdou jeho first party tituly hned v den vydání. Z očekávaných novinek studií třetích stran v něm najdete třeba Atomic Heart nebo Wo Long: Fallen Dynasty.

Xbox je poloviční oproti PlayStationu

Kromě Game Passu tady máme ještě jednu zajímavost. V dokumentu Microsoft uvádí, že PlayStation má momentálně měsíčně dvojnásobek aktivních uživatelů. Z finanční zprávy PlayStationu víme, že má měsíčně 112 milionů uživatelů, což znamená, že na Xboxu se pohybujeme okolo 55 milionů. Pokud bychom měli do této perspektivy zařadit i Nintendo, tak Xbox i oproti němu značně zaostává. Ve zprávách z minulého roku jsme se mohli dočíst, že počet aktivních uživatelů Switche se pohybuje nad 100 miliony.

Tato ostře sledovaná akvizice stále čeká na svoje vyvrcholení. Mezi poslední velké milníky patří varování Evropské unie a rozhodnutí britského regulačního úřadu, který je proti akvizici. Hlavními důvody jsou možné zvyšování cen, méně inovací a menší možnosti výběru. Stále jsou ale otevřená zadní vrátka pro vyjednávání, takže od závěrečného verdiktu jsme stále daleko.

Zdroje: Exputer.com, Aroged.com

