Xbox Game Pass má čtyřikrát více předplatitelů než PlayStation Now

Přestože Sony podle odhadů VGChartz prodalo více než dvakrát tolik konzolí aktuální generace než Microsoft, v oblasti herních předplatných je situace opačná. Microsoft na konci dubna oznámil, že má již 10 milionů abonentů Xbox Game Passu. Sony v aktuální finanční zprávě přiznalo 2,2 milionu předplatitelů PlayStation Now.

Lze čísla vůbec porovnat? Ano i ne. Obě služby jsou v základu velmi podobné, ale liší se v několika detailech. Ve prospěch Game Passu hraje to, že funguje v 41 zemích světa (včetně Česka), PS Now je v 19 (bez Česka).

Game Pass je dostupný nejen pro Xbox, ale také počítače s Windows, takže obsahuje i PC hry. PS Now je na počítačích také, ale tam fungují jen streamované hry z konzole, navíc s bídnou kvalitou (720p30).

PS Now má bohatší katalog více než 800 titulů z PS2, PS3 a PS4, obsahuje ale zejména starší hry. Game Pass garantuje více než dvě stovky her, které se však pravidelně mění. Výhodou je ale to, že hry samotného Microsoftu jsou v něm dostupné ihned po vydání a poměrně rychle se do něj dostávají i novinky studií třetích stran.

Papírově je tak Game Pass zajímavější či atraktivnější službou pro uživatele, kteří si nechtějí hry kupovat, ale předplácet.