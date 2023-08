Xbox Game Pass představil novinky pro zbytek srpna. Vedle Texaského masakru přibyde i skvěle vypadající indie RPG

Nabídku her, které rozšíří Game Pass v průběhu tohoto měsíce, jste mohli vidět už dříve. Nyní už ale víme i přesná data, kdy se knihovna rozroste. Ani tentokrát není nouze o právě vycházející novinky. Pojďme na to ale popořadě. Už nyní si s předplatným můžete na XSX zahrát vesmírnou arkádu Everspace 2, která je na konzolích dostupná čerstvě.

Novinky v Game Passu Everspace 2 - 15. sprna (XSX a cloud)

Firewatch - 17. srpna (PC, konzole a cloud)

The Texas Chain Saw Massacre - 18. srpna (PC, konzole a cloud)

Sea of Stars - 29. srpna (PC, konzole a cloud)

Gris - 5. září (PC, konzole a cloud)

Ve čtvrtek přichází výborná příběhovka Firewatch, tu si můžete zahrát na Xboxu, PC i skrz cloud. To platí i pro multiplayerovou vyvražďovačku The Texas Chain Saw Massacre, která vychází o den později. Bere si inspiraci z her jako Dead by Daylight nebo Friday The 13th. Parta přeživších se snaží utéct rodince vrahů. Za její členy hrají další hráči, kteří se přeživším v úniku snaží zabránit.

Milovníci japonských RPG jako je Chrono Cross a Chrono Trigger by si měli v kalendáři poznačit datum 29. srpna. V ten den totiž do Game Passu přichází Sea of Stars, RPG inspirované zmíněnými klasikami zpracované v nádherném pixelartovém stylu. Pokud se chcete přesvědčit, jestli je to opravdu něco pro vás, tak si už teď můžete vyzkoušet demoverzi. Další novinka pak přijde až 5. září. Gris je atmosferická indie plošinovka, která posbírala řadu ocenění.

Hry, které z nabídky zmizí 31. srpna Black Desert (Konzole a cloud)

Commandos 3 – HD Remaster (PC, konzole a cloud)

Immortality (PC, konzole a cloud)

Nuclear Throne (PC, konzole a cloud)

Surgeon Simulator 2 (PC, konzole a cloud)

Tinykin (PC, konzole a cloud)

Na konci srpna se předplatitelé budou muset rozloučit s šesticí titulů. Tentokrát to nejsou žádné velké pecky, pokud nepočítáme konzolovou verzi MMORPG Black Desert. V září pak bude bezesporu veškerá pozornost v Game Passu směřovat ke Starfieldu, který vychází 6. září. Do hraní se můžete pustit už 1. září, ale jen s Premium edicí. Pokud máte předplacený Game Pass, tak ji pořídíte s 10% slevou.

