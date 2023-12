Xbox Game Pass se rozrůstá o velké novinky. Přibyl Remnant II, za pár dní dorazí Far Cry 6

Stejně jako spousta dalších společností se do toho před Vánocemi pořádně snaží šlápnout i Microsoft. Důkazem toho je nově oznámená nabídka titulů, které přibydou v první polovině prosince do knihovny Game Passu. Dvě z nich můžete hrát už ode dneška. Remnant: From the Ashes (PC, cloud i konzole) a Remnant II (PC, cloud a XSX) jsou výborné souls-like sci-fi akce, přičemž druhý díl je jen pár měsíců starou záležitostí.

Dalším titulem, který se v nabídce objeví rovnou s dnešním vydáním, je strategie SteamWorld Build (PC, cloud i konzole). V ní se budete snažit vybudovat městečko s roboty ve stylu divokého západu. Není to ale jen o stavění na povrchu, stejně důležitá je i prosperita podzemních prostor. Ve stejný den ho doplní i Spirit of the North (PC, cloud i konzole).

Game Pass přivítá 5. prosince další čtveřici her. Vedle menších titulů While the Iron's Hat (PC, cloud i konzole) a Clone Drone in the Danger Zone (PC, cloud a XSX) jasně vyčnívají World War Z: Aftermath (PC, cloud i konzole) a hlavně Rise of the Tomb Raider (PC, cloud i konzole). Mrazivé dobrodružství Lary Croft určitě přijde vhod na promrzlé večery. O dva dny později, tedy 7. prosince, se přiřítí šílené kozy v Goat Simulatoru 3 (PC, cloud a XSX).

Vedle temného Against the Storm (PC) a Tin Hearts (PC, cloud i konzole) nás v první polovině prosince čeká hlavně Far Cry 6 (PC, cloud i konzole), které v knihovně Game Passu najdete od 14.. Sice to není nejpovedenější díl série, ale pokud vás baví akce v otevřeném prostředí a nevadí, že je příběh na vedlejší koleji, na pár hodin určitě zabaví.

Přírůstky v Game Pass Core

Dvojici novinek očekává také úplně základní varianta Game Passu, která je náhradou pro Xbox Live Gold. Od 6. prosince si její předplatitelé budou moci navíc zahrát středověkou mlátičku Chivalry II a ujetou simulaci dovážky Totally Reliable Delivery Service.

Není to všechno ale jen o přírůstcích. 15. prosince totiž z nabídky Game Passu zmizí čtveřice her. Nejsou to ale žádné velké tituly, takže nějak velká tragédie se nekoná. Jde o Chained Echoes, Opus Magnum, Potion Craft: Alchemist Simulator a Rubber Bandits.

Zdroj: Xbox