Xbox Game Pass v lednu rozšíří Assassin's Creed Valhalla nebo Resident Evil 2. GTA 5 naopak z nabídky mizí

Xbox odhalil výčet novinek, které si předplatitelé Game Passu budou moci zahrát v prvním měsíci letošního roku. Už nyní v knihovně najdete druhoválečnou multiplayerovou akci Hell Let Loose, ve které se proti sobě na rozlehlých bitevních polích postaví stovka hráčů. Zároveň se můžete pustit také do menší příběhovky Close to the Sun, ve které se pokusíme najít sestru hlavní hrdinky Rose.

Ty největší lednové pecky ale teprve přijdou. Od 9. ledna do Game Passu zamíří Assassin's Creed Valhalla. Pokud nebudeme počítat loňský Mirage, je to poslední velký díl této série. Ohlasy jsou vcelku rozporuplné. Valhalla vás zabaví hlavně pokud rádi prozkoumáváte obří světy. Po stránce příběhu to ale taková sláva není. O dva dny později, tedy 9. ledna přijde Figment, adventura v malovaném světě, kde jsou mechaniky postavené okolo hudby.

Mnohem přímočařejší je pak Super Mega Baseball 4, který o sobě vše prozrazuje už v názvu. Ten v Game Passu najdete od 11. ledna společně s We Happy Few. Tahle záležitost vám představí společnost, ve které jsou všichni obyvatelé pod vlivem omamných látek, aby si mysleli, že jsou šťastní. Skutečnost je ale pravým opakem. Pokud ale odmítnete drogy brát, nečeká vás nic dobrého.

16. ledna pak přibydou poslední dvě oznámené lednové novinky. Resident Evil 2 je jeden z nejpovedenějších remaků za poslední roky. V něm si prožijete známý příběh z Raccoon City v kompletně nové podobě. Pro fanoušky survival hororů jasná povinnost. Pokud byste měli hororů málo, je tady pro vás ještě psychologický thriller Those Who Remain.

Není to ale jen o přírůstcích. Zároveň s novinkami přišlo i oznámení o odchodu několika her z nabídky. Dnes už v knihovně Game Passu nenajdete Grand Theft Auto V. Od 15. ledna ji opustí také Garden Story, MotoGP 22, Persona 4 Golden a Persona 3 Portable.

Zdroj: Xbox