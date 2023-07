Xbox Live Gold po prázdninách skončí. Microsoft ho nahradí osekanou verzí Game Passu

Za posledních pár let je mezi předplatnými Xboxu v popředí Game Pass, ale stále ještě funguje Xbox Live Gold, které potřebujete k online hraní a dostáváte s ním měsíčně pár her zdarma. Hráči skrz něj také přišli na šikovnou kličku, jak získat předplatné Game Passu levněji. Systém předplatných se ale brzy změní. Od 14. září má Xbox Live Gold zmizet a nahradí ho Game Pass Core se základními funkcemi a cenovkou 10$ za měsíc s možností ročního předplatného za 60$. Pokud se nebude měnit cena ani na našem trhu, mělo by to být 149 Kč měsíčně, respektive 1 299 Kč ročně.

Hry z knihovny Game Pass Core Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Součástí Game Pass Core opět bude možnost hraní online, větší slevy při výprodejích her a také přístup do menšího herního katalogu s více než 25 hrami, mezi kterými je třeba Forza Horizon 4, Grounded, Fallout 4, Ori and The Will of the Wisps nebo Psychonauts 2. Kompletní seznam zatím potvrzených her pro tuto kolekci si můžete projít výše.

Microsoft prý bude přidávat nové hry párkrát do roka. Tahle menší sbírka bude náhradou za měsíční rozdávání her zdarma, ve kterém Xboxu se změnou předplatného už nebude pokračovat. Pokud jste si ale v minulosti aktivovali některou z her v Games with Gold, budete k nim mít přístup i s novým předplatným.

Stávající členové Xbox Live Gold se nemusí vesměs o nic starat. Existující předplatné se jim po změně automaticky převede pod Game Pass Core. Víc než funkční je to spíše kosmetická úprava, aby na Xboxu nebyl takový nepořádek mezi názvy služeb. Všechny funkce Game Pass Core pak budou i součástí Xbox Game Pass Ultimate, což také platilo i pro Xbox Live Gold.

