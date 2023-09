Xbox má průšvih. Soudní dokumenty vyzradily Series X bez mechaniky, nový ovladač, neoznámené hry a další konzoli

Před pár měsíci si faux pas s nesprávně redigovanými soudními dokumenty připsalo Sony. Nyní se přidává i Xbox, ale jeho průšvih je o poznání větší. Některé z dokumentů, které společnost předložila k soudnímu procesu s FTC (Federal Trade Commission), se dostaly na veřejnost v nijak neupravené podobě a Xbox tak v podstatě nevědomky vyložil na stůl karty s plány na příštích několik let.

Xbox Series X bez mechaniky

Už dlouho se spekuluje o tom, jestli Microsoft chystá mezigenerační konzoli či revizi svého aktuálního hardwaru. Z dokumentů je jasné, že nás čeká digitální verze konzole Series X, která by se měla dostat na trh v příštím roce. Pod označením Brooklin vzniká oválnější verze konzole s úložištěm o velikosti 2 TB, což je oproti klasickému Series X dvojnásobek. Vnitřnosti mají být takřka totožné. Rozdíly jsou jen v tom, že tato verze konzole bude podporovat Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2.

Ohledně napájení už ale přijdou větší změny. Zdroj má snížit spotřebu energie o

15 % oproti současným konzolím. V úsporném režimu je na tom lépe dokonce o 20 %. Cenovka digitálního Series X je pak stanovena na 499$.

I když teprve nedávno přišla černá verze Series S s větším úložištěm, v dokumentech je zmínka i o další variantě slabší konzole, která je plánovaná na příští září. Pravděpodobně půjde o revizi ve stejném duchu, ale v tomhle případě nemáme ani zdaleka tolik konkrétních informací.

Ovladač s haptikou a podporou gyro ovládání

Ještě do konce letošního roku jsme se měli o ovladači vznikajícím pod označením Sebile dozvědět z oficiálních zdrojů. Pro Xbox bude velkou novinkou přidání akcelerometru, díky kterému bude možné ve hrách využívat pohybové gyro ovládání. To už se stalo takřka standardem při hraní stříleček na Switchi a postupně se dostává i na další platformy.

Ke konzolím Series S a X se má připojovat vylepšeným Xbox Wireless 2 protokolem. Zároveň ale umí i Bluetooth 5.2 a má být schopný se připojit ke napřímo ke cloudu. Microsoft také chce dohnat Sony s haptickou odezvou. Tlačítka a páčky ovladače pak budou tišší, analogy zároveň bude možné upravit a k "probuzení" stačí, když ovladač zvednete. Nová verze je součástí balení výše zmiňovaného modelu Series X, ale určitě půjde koupit i samostatně a využijete ji i na aktuálních Xboxech.

Nová generace Xboxu v roce 2028

Aby toho nebylo málo, tak došlo i na dokumenty týkající se úplně nové konzole. Ta by měla na trh dorazit v roce 2028 a společnost věří, že by díky ní mohla naplno přejít ke cloudovému hraní s hybridními hrami, které běží na lokálním hardwaru, ale zároveň využívají i sílu cloudu. Současným příkladem je Microsoft Flight Simulator a podobně měl fungovat i Crackdown 3, kterému se to úplně nepovedlo.

Informace se nachází v dokumentu z května 2022. V té době se Xbox rozhodoval, jestli pro procesor využije technologii ARM64 nebo x64 (Zen 6). Už tedy uplynul víc než rok a podle snímku výše by se měly dát věci pořádně do pohybu právě už v prvním čtvrtletí 2023. Jelikož se má konzole do jisté míry spoléhat na xCloud, její vnitřnosti by nemusely být tak nabité, od čehož se odvíjí i cena. Takové hybridní hry by měl zvládat kus hardwaru za 99$ a méně. Nevylučuje se také možnost handheldu.

Mezi grafickými inovacemi nového Xboxu je DirectX raytracing nové generace, dynamická globální iluminace nebo vyšší rozlišení založené na strojovém učení. Umělé inteligenci a strojovému učení se Xbox hodlá věnovat obšírněji. Není to jen zmíněné rozlišení, tyto technologie mají zajistit i AI game testing, generování dialogů, kompenzaci opožděné odezvy nebo matchmaking podle ranků hráčů.

Pokud vše půjde podle plánů, mělo by se s designováním hardwaru začít příští rok, přičemž první devkity mají vývojáři dostat v roce 2027.

Plány Zenimaxu

Jestli vás nezajímá hardware, ale rádi byste se dozvěděli něco o nadcházejících hrách, tak i pro vás si dokumenty skrývají šťavnaté informace. Konkrétně jde o plány společnosti Zenimax, kterou Xbox vlastní a zároveň pod ni spadá Bethesda. Dozvěděli jsme se tak o chystaném Doom Year Zero společně s DLC, remasterované verzi Falloutu 3 a TES IV: Oblivion.

Pokračování se dočká i duchařina Ghostwire: Tokyo od Tango Gameworks a štěstí se usměje i na fanoušky Corva, protože se objevilo i jméno Dishonored 3. Padla také zmínka o adaptaci Indiana Jonese, ale v Bethesdě má vznikat ještě jedna licencovaná hra. Vedle toho tady máme ještě projekty Kestrel a Platinum, u kterých můžeme zatím jen spekulovat, co jsou vlastně zač.

I když se koukáme na oficiální dokumenty, je potřeba k těmto informacím přistupovat obezřetně, protože pocházejí z března 2021. Remasterovaný Oblivion byl původně plánovaný už na fiskální rok 2022, Doom Year Zero zase na rok 2023. Neříkáme, že tyhle projekty už neexistují, jen není úplně jisté, že se objeví na další prezentaci Xboxu.

Z jiné části dokumentů vyplynula důležitá informace ohledně The Elder Scrolls VI. Vypadá to, že Xbox už má dost jasně rozhodnuto o tom, že nový díl tohoto fantasy RPG na PlayStation 5 nevyjde. Todd Howard během nedávných otázek značně mlžil okolo platforem, na které se jeho novinka chystá. Překvapení nejsme, ale alespoň už to máme víceméně oficiálně potvrzené.

Nákupy Phila Spencera

I přes to, že se dvorní studia Xboxu v posledních letech značně rozrostla, to nevypadá, že by v nákupech Phil Spencer nějak polevoval. Ostatně díky plánované akvizici Activisionu se k nám dostaly všechny tyto dokumenty. Vedle Activisionu měl ale Spencer v hledáčku i další společnost. V jednom z mailů zmiňuje třeba Warner Bros. nebo rovnou Nintendo.

internal Microsoft email from Xbox chief Phil Spencer discussing Nintendo as a potential acquisition target and Warner Bros. Games pic.twitter.com/3o8ck8K58c — Tom Warren (@tomwarren) September 19, 2023

Plánování momentálně ale určitě půjde stranou. Nejenže se stále řeší Activision, ale zároveň určitě v celém Microsoftu nemají radost z toho, že se skrz FTC dostalo takové množství informací na veřejnost a jistě to není vše, co se ve všech nově získaných dokumentech skrývá.

Zdroje: The Verge (1,2), Resetera