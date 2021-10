Xbox možná pracuje na cloudovém MMO. Vznikat má ve finském studiu Mainframe

Pořádných MMO za poslední roky moc nevyšlo. V následujících letech by se do tohoto žánru mohly podívat Xbox Game Studios. Novinka vznikající pod záštitou Microsoftu podle prvních reportů, které zazněly v podcastu The Xbox Two, má být prvotinou finského studia Mainframe. Přímo na svých stránkách uvádí, že pracují na "nativním cloud MMO s živým světem a novými způsoby, jak hrát a spojit se s našimi přáteli".

Ke spekulacím ohledně práci na cloudovém projektu v Mainframu se přidává také web VentureBeat, který uvádí, že studio prozkoumává možnosti herních mechanik, které by fungovaly převážně ve hře běžící na vzdáleném serveru. Těžko říct, co si pod tím přesně představit. Mezi takovými mechanikami může prý například být to, že na mobilním zařízení si budete moci projít méně náročné části hry jako je farmaření a do velkých bojů a raidů se pak budete pouštět na PC a konzolích.

Do tohoto projektu se zamotalo i jméno Hidea Kodžimy. Sám v minulost řekl, že by rád prozkoumal nové možnosti, které nabízí cloudové technologie. Už dlouhé měsíce se mluví o tom, že Kodžima pracuje na hře ve spolupráci s Microsoftem a na novinku od Mainframu by se jeho představa docela hodila. V létě se do týmu Xbox Game Studios přidala také designérka Kim Swift, která pracovala například na Left 4 Dead a Portalu. Podle dalších reportů pomáhá Kodžimovi uskutečnit jeho představy.

O dalších věcech ohledně tohoto MMO můžeme zatím jen spekulovat. Zní to ale velmi zajímavě. Cloud je v tomto ohledu málo prozkoumanou technologií. Jen aby to nedopadlo jako v Crackdownu 3, ve kterém se Microsoft také pokoušel cloudu využít.

Zdroj: Videogameschronicle.com