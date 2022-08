Xbox na Gamescom přiveze Pentiment, Lies of P a spoustu dalších her. Novinky nejspíš oznamovat nebude

Letošní Gamescomu proběhne ve dnech od 24. do 28 srpna. Spousta velkých společností na něm bude chybět, ale Microsoft mezi ně nepatří. Svoji účast opět potvrzuje s odhalením toho, co si fanoušci na místě budou moci vyzkoušet a od jakých projektů můžeme očekávat přísun novinek.

Hry od Xbox Game Studios Pentiment

Age of Empires IV

Microsoft Flight Simulator

Sea of Thieves

Grounded Hry od studií třetích stran A Plague Tale: Requiem

Disney Dreamlight Valley

Gunfire Reborn

Inkulinati

Last Case of Benedict Fox

Lies of P

Lightyear Frontier

Planet of Lana

You Suck at Parking

Na streamech bude přichystaný program i pro fanoušky, kteří veletrh chtějí sledovat online. Od veletrhu, jako je Gamescom, se očekává i oznamování úplných novinek. Z oznámení Xboxu to ale vypadá, že se spíše dozvíme více o hrách, které už byly odhaleny dříve. Ještě bychom to ale úplně nezavrhovali. 23. srpna od 20:00 našeho času se koná Opening Night Live Geoffa Keighleyho. Ta má trvat 2 hodiny a ukáže se přes 30 her, takže příležitost pro velká odhalení bude i na Gamescomu.

Zdroj: Xbox