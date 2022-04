Co se teď nejvíc hraje na Xboxu. Akční Century, Call of Duty, Fortnite… ale i méně známé kousky

Na Xboxu je vlastní komunita s vlastní náladou a chutí. Podívali jsme se, jaké hry jsou u ní právě teď nejoblíbenější.

24. DC Universe Online Free-to-play MMO akce zasazená do populárního univerza DC plného světoznámých hrdinů a záporáků. Vy se ocitnete v roli nováčka a je jen na vás, jestli budete konat dobro nebo zlo. V průběhu různorodých misí se potkáte s oblíbenými postavami DC světa jako je Batman, Superman, Lex Luthor nebo Joker. Prožijte si příběh vytvořený přímo pro potřeby hry. Na svědomí ho mají Geoff Johns a Marv Wolfman, kteří se podepsali pod spoustou DC komisků. Provedou vás temnými ulicemi Gotham City, futuristickým Metropolis i dalšími ikonickými místy. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 27 recenzí na Metacritic)

Hodnocení PC verze na Steamu: Spíše kladné (79 % od 18 019 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch

Žánry: RPG, MMO

Herní režimy: více hráčů, kooperace, MMO

Vydavatel: Daybreak Games

Vývojář: WBIE

Datum vydání: 29. 4. 2016 (pro Xbox One) Digitální distribuce pro PC: Steam

23. Vigor Píše se rok 1991. Jaderná válka je konečně u konce, ale celá střední Evropa je naprosto zdevastovaná. Norsko je poslední zemí, které se to všechno podařilo ustát. Ani tady ale není situace vůbec příznivá. Přicházíte sem jako bezejmenný cizinec a vašim úkolem je hlavně přežít a najít dostatek materiálů a surovin. Nejste ale jedinými, kdo se o něco podobného snaží. Hodnocení recenzentů: 61 % (z 8 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 73 % (ze 67 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: více hráčů

Vydavatel: Bohemia Interactive

Vývojář: Bohemia Interactive

Datum vydání: 31. 7. 2018 (pro Xbox One)

22. Hitman 3 Se třetím dílem nové trilogie Hitmana skončila dlouhá sága agenta 47. Tentokrát ho čeká nejdůležitější kontrakt celé jeho kariéry, skrz který se konečně dostane ke kýženým odpovědím. Úkol to ale není jednoduchý a k jeho splnění se bude vydávat do nejrůznějších koutů světa. Společně se známým plešatým zabijákem se podíváte na místa jako je Dubaj, Berlín nebo Čchung-čching. Všechny lokace jsou stejně jako v předchozích dílech dost velké na to, abyste se v nich mohli pořádně vyřádit. Vždycky máte vícero způsobů, kterými můžete svůj úkol splnit. Od prostého uškrcení strunou se můžete dostat ke složitějším intrikám. Hodnocení recenzentů: 87 % (ze 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení PC verze na Steamu: Smíšené (63 % od 2 458 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Switch, Xbox One

Žánr: akční adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Io Interactive

Vývojář: Io Interactive

Datum vydání: 20. 1. 2021 (pro Xbox Series X) Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

21. The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience Podívejte se, jaká je budoucnost vývoje interaktivního vyprávění příběhů a zábavního průmyslu. Studio Epic Games si připravilo novou generaci svého Unreal Enginu a vypůjčilo si značku Matrix, aby hráčům ukázalo, co všechno s ní budou moci vývojáři vytvořit. Toto technologické demo si můžete vyzkoušet zdarma a sami se přesvědčit o tom, že je stále prostor, kam se technologie pro vývojáře mohou posouvat. Hodnocení hráčů: 84 % (z 10 hodnocení) Hra v obchodě Xbox (zdarma)

Platformy: Xbox Series X, PlayStation 5

Žánry: adventura, 3D hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Epic Games

Vývojář: Epic Games

Datum vydání: 6. 12. 2021 (pro Xbox Series X)

20. Super Animal Royale Battle royale je tak populární, že dorazit už i do světa zvířat. V Super Animal Royale se proti sobě postaví 64 hráčů, kde v roli zvířat všeho druhu bojují o přežití až do samotného konce. Zvířata jsou tady pořádně krvelačná a dost chytrá na to, aby zvládla používat střelné zbraně. Od zubů a drápů se tak mohou bez problému dostat až k automatickým puškám. To všechno se semele v opuštěném safari parku. Stejně jako v konkurenčních battle royale hrách si můžete i tady svoje zvířátko upravit dle svého gusta skrz hromadu kosmetických předmětů. Do hraní se můžete pustit sólo nebo s kamarády ve skupině čítající 4 členy. Hodnocení recenzentů: 73 % (ze 4 recenzí na Metacritic)

Hodnocení PC verze na Steamu: Velmi kladné (94 % od 29 586 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Switch, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, pohled shora

Herní režimy: více hráčů, kooperace, battle royale

Vydavatel: Modus Games

Vývojář: Pixile

Datum vydání: 1. 6. 2021 (pro Xbox One) Digitální distribuce pro PC: Steam

19. Splitgate Splitgate je unikátní oproti ostatním free-to-play střílečkám v tom, že do zcela klasických online zápasů přidává špetku originality v podobě portálů, které mohou všichni hráči vytvářet za chodu. Veškerá hratelnost se tak stává naprosto nepředvídatelnou, jelikož nikdy nevíte, kde a kdy vám v aréně někdo vyskočí do zad. To vše napříč 20 mapami a 15 herními režimy, takže si vybere každý přesně dle chuti. Nechybí online žebříčky, crossplay, takže můžete hrát s kamarády nezávisle na platformě a samozřejmostí jsou desítky různých postav s možností bohaté customizace. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 3 recenzí na Metacritic)

Hodnocení PC verze na Steamu: Velmi kladné (91 % od 98 898 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka FPS, taktická hra

Herní režim: více hráčů

Vydavatel: 1047 Games

Vývojář: 1047 Games

Datum vydání: 25. 8. 2021 (pro Xbox One) Digitální distribuce pro PC: Steam

18. Yu-Gi-Oh! Master Duel Digitální verze karetní hry, která ve fyzické podobě vznikla v Japonsku v roce 1996, je na mnoha platformách dostupná v režimu free-to-play. Sbíráte karty, vylepšujete své balíčky a snažíte se v žebříčku hráčů posunout co nejvýš. K dispozici je přes deset tisíc unikátních karet. Hodnocení recenzentů: 80 % (ze 12 recenzí na Metacritic)

Hodnocení PC verze na Steamu: Spíše kladné (76 % od 37 114 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox Series X, iPhone/iPad, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One

Žánry: strategie, tahová hra, karetní bojovka

Herní režim: více hráčů

Vydavatel: Konami

Vývojář: Konami

Datum vydání: 19. 1. 2022 (pro Xbox Series X) Digitální distribuce: Steam, Google Play, Apple App Store

17. Rogue Company Hratelnost Rogue Company připomíná kombinaci battle royale a týmovek jako Overwatch. K mání je celá řada unikátních hrdinů, každý se svými schopnostmi, vzhledem a zbraněmi. Samozřejmě vše je možné vylepšovat, ozvláštnit vaši postavou nějakým skinem a vše postupně odemykat. K dispozici je také několik herních režimů. V Extraction se jeden tým snaží hacknout zařízení, zatímco druhý se jej bude snažit zastavit. Strikeout je obdobou Extraction, kde je však povoleno omezené množství respawnů. Demolition je pro změnu o tom umístit bombu na potřebné místo, zatímco druhý tým vám to musí překazit. Hodnocení recenzentů: 75 % (ze 4 recenzí na Metacritic)

Hodnocení PC verze na Steamu: Spíše kladné (75 % od 14 659 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, hra z pohledu třetí osoby, taktická hra

Herní režim: více hráčů

Vydavatel: Hi-Rez Studios

Vývojář: Hi-Rez Studios

Datum vydání: 25. 11. 2020 (pro Xbox Series X) Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

16. CrossfireX Třetí díl ze série FPS stříleček Crossfire, která je zejména v asijských zemích velkou konkurencí pro Counter Strike. Podobně jako v tomto hitu od Valve i tady jde o taktické zápasy mezi dvěma týmy, přičemž jeden se snaží překazit úkol tomu druhému. Kromě klasického zneškodnění bomby je to třeba záchrana rukojmích. Kromě mutiplayerové části, která je free-to-play, má CrossfireX také krátkou singleplayerovou kampaň, na které pracovalo studio Remedy. Za řeč ale moc nestojí, a tak je CrossfireX hlavně populární díly hře pro více hráčů. Hodnocení recenzentů: 39 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 32 % (z 268 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah, součást Game Pass)

Platformy: Xbox Series X, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Smilegate, Xbox Game Studios

Vývojář: Smilegate

Datum vydání: 10. 2. 2022 (pro Xbox Series X)

15. Brawlhalla Brawlhalla je alternativa pro oblíbenou sérii bojovek Super Smash Bros., kterou najdete na všech platformách včetně mobilních zařízení. Do hraní se navíc můžete pustit zcela zdarma. V rozmanitých arénách se s postavou vlastního výběru potýkáte až s dalšími sedmi hráči. K dispozici je ale celá řada herních módů, včetně 1v1 a 2v2 rankedů, ve kterých můžete šplhat po online žebříčku až na jeho vrchol. Na soupisce bojovníků najdete desítky postav, přičemž každá z nich se liší svými schopnostmi. Kromě originálních postav se do Brawlhally dostala i spousta známých tváří. Zahrát si tak můžete třeba za Hellboye, Daryla z Walking Dead nebo Johna Cenu. Hodnocení recenzentů: 77 % (ze 3 recenzí na Metacritic)

Hodnocení PC verze na Steamu: Velmi kladné (84 % od 279 619 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox One, iPhone/iPad, PC, PlayStation 4, Switch

Žánry: akční hra, bojová hra, 2D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Blue Mammoth Games

Datum vydání: 6. 11. 2018 (pro Xbox One) Digitální distribuce: Steam, Google Play, Apple App Store

14. War Thunder War Thunder je vojenská free-to-play MMO hra věnovaná letounům, obrněným vozidlům a námořním plavidlům z období 2. světové války a studené války. Můžete se v ní zapojit do velkých bitev na zemi, ve vzduchu a na moři. Na výběr je více než dva tisíc různých strojů a bitevních situací. Můžete se ocitnout v obranné věži bombardéru, bránit své spoluhráče na zemi před nálety v protiletadlovém vozidlu, pálit salvy z mnoha řízených i neřízených raketometů, nebo zkusit potopit nepřátelskou válečnou loď pomocí torpéd z rychlého bojového člunu. Hodnocení recenzentů: 80 % (ze 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení PC verze na Steamu: Spíše kladné (78 % od 291 718 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Žánry: simulace, bojová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Vydavatel: Gaijin Entertainment

Vývojář: Gaijin Entertainment

Datum vydání: 19. 6. 2018 (pro Xbox One) Digitální distribuce pro PC: Steam

13. Enlisted Enlisted je střílečka z druhé světové války v režimu MMO, který láká na stovky hráčů v jedné bitvě na masivních bitevních polích. V plánu je vydat několik oddělených her nesoucích tento titul v hlavičce, kde se tvůrci pokryjí specifickou válečnou kampaň. Vše začne v roce 1944 Dnem D, tedy invazí do Normandie. Titul se ale postupně aktualizuje a doplňuje, takže rozhodně vyplatí sledovat jeho vývoj. Hráčům nabízí možnost ovládat celé čety AI spolubojovníků s realistickým zpracováním a využitím dobových zbraní, stejně jako pilotování a řízení tanků. Kromě rychlého režimu Domination se zabíráním kontrolních bodů na mapě je k mání také trochu propracovanější Assault, který připomíná Rush ze starších dílů Battlefieldu. Hodnocení hráčů: 54 % (z 19 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: více hráčů

Vydavatel: Gaijin Entertainment

Vývojář: Darkflow Software

Datum vydání: 10. 11. 2020 (pro Xbox One)

12. It Takes Two Pokud hledáte hru pro hraní ve dvou, tak letos není lepší volby než It Takes Two. Na svědomí ho mají králové kooperačních her, od kterých jste si mohli zahrát A Way Out. Tentokrát místo vězňů na útěku budeme hrát za rozhádaný pár, který se jejich dcera snaží dát zase dohromady. Aby toho dosáhla, tak svoje rodiče pošle do světa hraček. Stanou se z nich loutky a za doprovodu doktora Hakima se snaží najít společnou řeč. Musíte spolupracovat na překonávání překážek a řešení hádanek, které jsou navrženy tak, že se přes ně bez pomoci toho druhého zkrátka nedostanete. Hodnocení recenzentů: 89 % (ze 32 recenzí Metacritic)

Hodnocení PC verze na Steamu: Extrémně kladné (96 % od 72 938 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox Series X, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režimy: kooperace, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 13 h (hlavní příběh), 15 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Hazelight

Datum vydání: 26. 3. 2021 (pro Xbox Series X) Digitální distribuce pro PC: Steam

11. Destiny 2 V této sci-fi střílečce z pohledu třetí osoby prozkoumáte tajemství našeho solárního systému. S vlastním Guardianem se vydáváte na rozmanité mise zahrnující i raidy pro více hráčů. Součástí hry je také několik PvP módů, kde můžete poměřit své síly s ostatními hráči. V základu je Destiny 2 ke stažení zdarma. Abyste se ale dostali k aktuálnímu obsahu, musíte si dokoupit rozšíření. S nimi vás čeká nejen nové vybavení pro Guardiana, ale také výpravy na nové planety a příběh vás zavede třeba i na Měsíc. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení PC verze na Steamu: Velmi kladné (84 % od 460 486 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka FPS, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Vydavatel: Activision

Vývojář: Bungie

Datum vydání: 6. 9. 2017 (pro Xbox One) Digitální distribuce pro PC: Steam

10. Asphalt 9: Legends Další díl série závodů od studia Gameloft, které se zaměřuje převážně na mobilní platformy. Asphalt 9: Legends si nicméně zdarma můžete zahrát i na velkých konzolích a PC. Oproti svým předchůdcům se může pochlubit bohatším výběrem licencovaných vozů, vylepšeným ovládáním a novými herními módy. S vozidly značek jako je Ferrari, Porsche nebo Lamborghini se můžete prohánět na více než 40 tratích. Celkově můžete získat do své garáže přes 50 různých modelů aut, ale bez placení budete muset do hraní investovat větší množství času. Hodnocení recenzentů: 74 % (z 9 recenzí na Metacritic)

Hodnocení hráčů: 64 % (z 43 hodnocení na Metacritic) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox Series X, iPhone/iPad, PC, Switch, Xbox One

Žánry: závodní hra, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Gameloft

Vývojář: Gameloft

Datum vydání: 1. 9. 2021 (pro Xbox Series X) Digitální distribuce: Google Play, Apple App Store

9. Halo Infinite Když už to vypadá, že je veškerá naděje pro lidstvo ztracena, tak opět přichází na scénu Master Chief, aby se postavil dalšímu nepříteli. Tentokrát to má být ten nejbrutálnější, se kterým se za celou dobu své výpravy setkal. V pokračování jeho příběhu se opět dostanete blíže k pravdě o tom, co jsou Halo vlastně zač. Kromě příběhové kampaně vyšel pro Halo Inifinite také multiplayer, který si můžete zahrát zdarma. V něm vás čekají tradiční herní módy, jaké si můžete pamatovat z předchozích dílů. Halo Infinite je tak jednou z mála her, které stále fungují na principech arénových stříleček z přelomu tisíciletí. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 97 recenzí Metacritic)

Hodnocení PC verze na Steamu: Spíše kladné (75 % od 136 298 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah, součást Game Pass)

Platformy: Xbox Series X, PC, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka FPS

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: 343 Industries

Datum vydání: 8. 12. 2021 (pro Xbox Series X) Digitální distribuce pro PC: Steam

8. Rocket League Fotbal s auty. To je nejjednodušší a nejtrefnější způsob, jakým se dá popsat Rocket League. Pravidla jsou teda jasná. Se svým vozem musíte míč dostrkat do brány soupeřícího týmu. Není to ale jen tak. Aut je tady více než dost a každé z nich má trochu odlišné vlastnosti. Je tedy hlavně na schopnosti hráče, jak dobře bude kontrolovat míč a celou situaci na hřišti. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení PC verze na Steamu: Velmi kladné (90 % od 406 168 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 4, Switch

Žánry: sportovní hra, týmová hra, fotbalová hra, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Vydavatel: 505 Games, Psyonix

Vývojář: Psyonix, Panic Button

Datum vydání: 17. 2. 2016 (pro Xbox One) Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

7. ROBLOX Roblox je virtuální hřiště, kde můžete hrát stovky miniher, objevovat nová dobrodružství nebo si je sami tvořit. Více než hru připomíná samostatnou platformu, kde si pak z bohaté knihovny obsahu, kterou vytvořili hráči, vyberete to pravé pro vás. Do hraní Roblox se můžete pustit zcela zdarma, ale jak bývá zvykem, součástí hry jsou mikrotransakce, za které si můžete dokupovat hlavně kosmetické doplňky. Hodnocení hráčů: 42 % (ze 121 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox One, iPhone/iPad

Žánry: akční adventura, sandbox

Vydavatel: ROBLOX, Inc.

Vývojář: ROBLOX, Inc.

Datum vydání: 27. 1. 2016 (pro Xbox One) Digitální distribuce pro PC: Google Play, Apple App Store

6. Rec Room Pokud máte v hlavně nápad na nějakou hříčku, Rec Room vám dá spoustu nástrojů, se kterými jednoduše svoji myšlenku převedete do reality. Podobně jako Roblox je Rec Room platformou, kde si hráči tvoří vlastní obsah a pak ho mezi sebou mohou sdílet. Vyzkoušet ho můžete zdarma a navíc podporuje hraní skrz platformy i headsety pro virtuální realitu. Hodnocení PC verze na Steamu: Velmi kladné (92 % od 34 364 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox One, iPhone/iPad, PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Žánr: párty/minihra

Herní režimy: více hráčů, kooperace, MMO

Vydavatel: Rec Room Inc.

Vývojář: Rec Room Inc.

Datum vydání: 3. 12. 2020 (pro Xbox One) Digitální distribuce pro PC: Steam, Google Play, Apple App Store

5. Apex Legends Válka na hranicích skončila. Po stovkách let konfliktu může vzdálená oblast vesmíru známá jako Hranice konečně poznat mír. Jenže když bojující síly odešly, vzaly si vše cenné a zanechaly svět v chaosu. Odvážní se přestěhovali do Vnitrozemí, odlehlého seskupení planet na okraji Hranice, na které válka nedolehla a oplývá zdroji a příležitostmi. Nebezpečí tu však číhá za každým rohem. Zdejší průkopníci, průzkumníci a psanci trávili své životy v nekonečném boji o moc a nyní si své spory vyřizují v Apex Games – krvavém sportu, kde bojovníci ze všech koutů Hranice soupeří o peníze, slávu a věhlas. Apex Legends je free-to-play střílečka s hrdiny, která kombinuje parádní stylovou atmosféru a skvělý arénový multiplayer. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 10 recenzí Metacritic)

Hodnocení PC verze na Steamu: Velmi kladné (86 % od 433 759 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch

Žánry: akční hra, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: více hráčů, battle royale

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Respawn Entertainment

Datum vydání: 4. 2. 2019 (pro Xbox One) Digitální distribuce pro PC: Steam

4. PUBG: Battlegrounds Přistaňte na strategicky vybrané poloze, získejte zbraně a vybavení a pokuste se přežít jako poslední na mnoha rozmanitých bojištích. PUBG je střílečka, ve které bojuje až sto hráčů o to, kdo zůstane naživu. Hráči si mohou vybrat, zda se do zápasu pustí sólo, ve dvojici nebo s malým týmem až čtyř lidí. Každý zápas začíná seskokem padákem z letadla na jednu ze čtyř map. Hráči začínají bez výbavy kromě vlastního výběru oblečení, které nemá vliv na hratelnost. Po přistání mohou prohledávat budovy, města duchů a další místa a hledat zbraně, vozidla, brnění a další vybavení. Hratelná oblast mapy se každých několik minut začne zmenšovat směrem k náhodnému místu. Výsledkem je stísněnější mapa, což zvyšuje šance na střetnutí. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 9 recenzí Metacritic)

Hodnocení PC verze na Steamu: Smíšené (55 % od 2 001 876 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox One, PC, PlayStation 4, Stadia

Žánry: akční hra, střílečka TPS, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale

Vydavatel: Microsoft Game Studios, Bluehole, Inc.

Vývojář: Bluehole, Inc.

Datum vydání: 4. 9. 2018 (pro Xbox One) Digitální distribuce pro PC: Steam

3. Fortnite O Fortnite se mluví všude. Jeho Battle Royale je tak trochu zkřížený s Minecraftem. Mapa se zmenšuje, hráči se zabíjí, ale vedle toho také těží suroviny a staví. Fortnite je zajímavou míchanicí stavění a ničení. V současnosti je nicméně opět více populární díky módy, kde stavění není povoleno a hráči se musejí spolehnout jen na svůj skill se zbraněmi. Její úspěch je přesto zajímavý a studiu Epic Games to dokonce umožnilo založit si vlastní obchod Epic Games Store. Důležitým prvkem hry je stavění, díky kterému se mohou hráči dostat téměř kamkoliv, probourat se stěnou či postavit šílené kreace, které překvapí více, než samotná hra. Epic Game se snaží titul neustále aktualizovat o nový obsah a sezóny, které přináší oživení prostředí, nové tematické obleky a vybavení. Právě zde je zakopán pes mikrotransakcí, které vydělávají projektu neuvěřitelné částky. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 5 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 37 % (z 331 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Xbox (zdarma, dokoupitelný obsah)

Platformy: Xbox One, iPhone/iPad, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox 360, Xbox Series X, Android

Žánry: akční hra, střílečka, hra z pohledu třetí osoby, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale, dělená obrazovka

Vydavatel: Epic Games, Gearbox Software, Gearbox Publishing

Vývojář: Epic Games

Datum vydání: 21. 7. 2017 (pro Xbox One) Digitální distribuce pro PC: Epic, Apple App Store