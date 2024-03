To nejlepší z Xbox Partner Preview 2024. Trilogie S.T.A.L.K.E.R.a, lovecraftovské Sinking City 2, Frostpunk 2 a další

Unknown9: Awakening Unknown9 bylo dlouhou dobu tajemným projektem. Nyní už víme, co Bandai Namco společně se studiem Reflector připravují. Rovnou jsme dostali ukázku plnou záběrů z hraní, kde hlavní hrdinka používá proti nepřátelům svojí duchovní sílu a dokonce nad nimi může přebírat kontrolu. Samotné vydání pak máme očekávat v průběhu letošního léta. Vedle Xboxu ho najdete také na PC a PlayStationu. Hrdinka se jmenuje Haroona, se kterou se pokusíme odhalit největší tajemství lidstva. Své schopnosti získala díky propojení se stínovou dimenzí zvanou Fold. Nejdřív její cesta začíná touhou po pomstě, ale nedlouho poté se dostanete do křížku se společenstvím Leap Year, které vede hlavní záporák Vincent Lichter. Jeho cílem je použít sílu Foldu proti lidstvu. Awakening nebude jediným způsobem, jak budeme univerzum Unknown9 moci prozkoumat. Tvůrci mají v plánu jeho příběhy dále rozšiřovat, a to nejen skrz hry, ale i další formy médií. Právě budování a propojování všech linek mělo zabrat velké množství času. Proto od jsme na plnohodnotné odhalení hry čekali tak dlouho.

Sleight of Hand Tu nejzajímavější novinku Xbox Partner Preview má na svědomí Riffraff Games. Sleight of Hand bude špionážní akce z pohledu třetí osoby s potemnělým nádechem. Jak můžete vidět v úvodním traileru, chopíme se role čarodějky s mocným balíkem karet v rukách. S jejich pomocí musíme infiltrovat čarodějnický sabat, do kterého hlavní protagonistka dříve sama patřila. Na další informace si ale budeme muset počkat. Vývojáři na závěr neuvedli ani očekávaný rok vydání, takže premiéra je nejspíš ještě daleko.

The Alters Stejně tak se bez data vydání musíme spokojit i u již dříve oznámených The Alters od tvůrců This War of Mine. Tentokrát jsme dostali alespoň pořádnou porci záběrů z hraní, kde můžete vidět, jak budou fungovat alternativní verze horníka Jana Dolskiho. Ten po nehodě nouzově přistál na nebezpečné planetě, kde je jeho úkrytem velká základna. O její plynulý chod se ale nedokáže postarat sám, a tak s pomocí vzácného materiálu vytvoří alternativní varianty sebe sama. V noci budeme vyrážet na průzkum planety a sbírat vzácné suroviny. Oproti tomu ve dne nesmíme vytáhnout paty ze základny. Hvězda této planety je totiž tak blízko, že by nás ve zlomku vteřiny sežehla na popel. V těchto chvílích se ale určitě nudit nebudete. Každý z Janů má totiž vlastní cíle, nápady a obavy. Hádky sama se sebou tedy nejspíš nebudou výjimkou.

The Sinking City 2 Studio Frogwares se po příbězích Sherlocka Holmese opět vrací k lovecroftovským hororům spolu s pokračováním Sinking City. Opět tedy zavítáme do zatopeného města Arkham. Tentokrát je v hlavní roli ale úplný nováček. Nebude to jediná změna oproti prvnímu dílu. Namísto toho, aby byla hlavním žánrem detektivka, se pokračování přesune k temnějšímu, hororovému a agresivnějšímu pojetí. Souboje a průzkum tentokrát budou tím hlavním, zatímco detektivní práce zůstane v pozadí. The Sinking City 2 pohání Unreal Engine 5. Do města opět přicházíme jako outsider, ale co přesně bude naším úkolem si vývojáři nechávají pro sebe. Příběh prý kombinuje prvky z nových Lovecraftových příběhů společně s jejich předchozí tvorbou. Nebudou tady samozřejmě chybět nechutná monstra ikonická pro horory tohoto autora.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Tuhle novinku si v GSC Game Worldu úplně neuhlídali. Už včera dopoledne kolovaly zprávy o existenci této trilogie. Nikdo ale nedokázal odhadnou správné datum, kdy si budeme moci všechny předchozí díly S.T.A.L.K.E.R.a nově zahrát i na konzolím. Když se podíváte do obchodu PlayStationu a Xboxu, tak Legends of the Zone Trilogy už najdete v prodeji. Každý díl doznal změn, aby bylo hraní na ovladači co nejpříjemnější.

Persona 3 Reload - Expansion Pass Kompletní předělávka třetí Persony je jednou z nejvychvalovanějších her letošního roku. Atlus pro její fanoušky má navíc ještě pár porcí obsahu. V rámci Expansion Passu 12. března vychází balík nové hudby, který v květnu doplní rozšíření šatníku postav. To nejdůležitější ale přijde až v září. Dočkáme se Episode Aigis, nové kapitoly příběhu.

The First Berserker: Khazan Tahle rubačka z pohledu třetí osoby také není úplnou novinkou a nelze říct, že by nás s novou porcí záběrů z hraní příliš přesvědčila. Grafika ve stylu anime a souboje ala Dark Souls jsou sice povedené, ale na ukázce je v několika momentech jasně viditelné, že Khazan neběží úplně plynule. Zrovna v traileru, který má za úkol nalákat co nejvíc lidí, by se takové chyby objevovat neměly. Doufáme tedy, že se podaří do vydání vychytat. Zatím ale není jasné, jestli The First Berserker vyjde vůbec ještě v tomto roce.

Tales of Kenzera: Zau Z programu EA Originals už v minulosti vzešlo několik velmi zajímavě vypadajících her. 23. dubna se k nim přidá nadějně vypadající metroidvania, která se nám představila na loňských The Game Awards. V nové ukázce jsme viděli hlavního hrdinu v akci, během které si přehazuje masky slunce a měsíce. Každá z nich mu propůjčuje odlišné schopnosti, přičemž v průběhu hraní budeme nacházet stále nové. Vedle Xboxu Zau zamíří také na PC, PS5 a Switch.

Frostpunk 2 11 bit Studios nám o své připravované strategii většinu informací prozradilo už na začátku roku. To nejdůležitější si ale nechali až na Partner Preview. Do udržování města během nové doby ledové se budeme moci pustit od 25. července. Zároveň bude Frostpunk 2 rovnou dostupný v knihovně Game Passu. Pokud si ho ale předobjednáte, tak se s předstihem budete moci pustit do betatestu, který proběhne v dubnu.