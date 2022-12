Xbox příští rok zdraží hry od svých studií. Microsoft následuje ostatní společnosti ve zvyšování cen

S aktuální generací konzolí některá vydavatelství přišla s rozhodnutím, že své novinky budou prodávat s vyšší cenou. Dlouhou dobu bylo standardem, že velké nové hry se v základní edici neprodávaly dráž než za 60$. Ubisoft, Sony nebo Activision už před nějakou chvílí tento standard posunul na 70$. K tomu se v příštím roce přidá i tvorba vývojářských týmů ze skupiny Xbox Game Studios.

Pokud jste si tedy plánovali pořizovat hry jako Redfall, Forza Motorsport nebo Starfield, tak musíte počítat s vyšší cenou. Oficiální ceny pro český trh zatím neznáme, ale očekáváme, že to bude podobné jako na PlayStationu, kde třeba nové Need for Speed v digitální podobě stojí 2 099 Kč. Předplatitelé služby Xbox Game Pass ale stále novinky budou moci hrát už ode dne vydání bez dalších poplatků.

Podle vyjádření mluvčího Microsoftu pro web Eurogamer.net pozdrželi zvýšení cen do příštího roku, aby negativně neovlivnilo vánoční sezónu. „Nová cena odráží obsah, velikost a technickou náročnost našich her. Jako všechny ostatní hry od týmů Xboxu budou i další velké novinky dostupné v Game Passu v den vydání,“ dodává mluvčí Microsoftu.

V minulých měsících byla řeč také o zdražení samotných konzolí. To už má Sony za sebou a Phil Spencer, který stojí v čele Xboxu, na to reagoval v tom smyslu, že Microsoft nic takového v plánu nemá. V rozhovoru pro Wall Street Journal ale později naznačil, že v budoucnu to nejspíš bude muset přijít. Oficiálně se ale cena konzolí Microsoftu zatím měnit nebude.