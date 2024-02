Xbox pustí čtyři exkluzivity na ostatní konzole. Před Vánoci odhalí nový hardware. Diablo IV míří do Game Passu

Po týdnu čekání jsme se dočkali avizovaného podcastu, kde vedení Xboxu ve 20 minutách shrnuje budoucnost konzolí a her. Celé video můžete shlédnout níže, společně se nyní podíváme na ty nejdůležitější body. Jako první se slova chopil Phil Spencer a vyjádřil se k exkluzivitám, které se řešily celý minulý týden. Starfield ani Indiana Jones na další platformy nechystají. Potvrdil ale, že čtyři exkluzivity se podívají na PlayStation a Nintendo.

Které to budou? To konkrétně neprozradil. Ze spekulací je nicméně docela jasné, že mezi nimi bude Hi-Fi Rush společně se Sea of Thieves. Spencer napovídá tím, že dvě z nich jsou hry tažené komunitou a zbytek tvoří spíše menší tituly. Do toho by nám spadal třeba i probíraný Pentiment. Oznámení si nicméně připravují samy vývojářské týmy a na odhalení nemáme čekat dlouho.

Strategie Xboxu ohledně dalších exkluzivit se nemění. Stále platí, že hned v den vydání budou součástí Game Passu a vyjdou pouze na PC a Xbox. Ohledně toho padlo prohlášení, že se exkluzivity, které jsou hratelné jen na jedné platformě, v budoucích letech postupně vytratí. Jsou to silná slova a v posledních letech je vidět, že těch pravých exkluzivit opravdu ubývá. Ale rozhodně si nemyslíme, že by takové Nintendo mělo od svého stylu upouštět.

Spencer také vyvrátil spekulace o tom, že by se Game Pass měl rozšiřovat na další platformy. Předplatné komentovala také Sarah Bond, která potvrdila, že postupně budou do nabídky přibývat hry od společnosti Activision Blizzard. Jako první je na řadě Diablo IV, které v Game Passu najdete od 28. března.

Nemalá část podcastu je věnovaná komunitě a tomu, jak jsou důležité funkce jako hraní skrz platformy nebo sdílení postupu napříč platformami. S přístupem "Play Anywhere" chtějí pokračovat i do budoucna. Stejně tak si dávají záležet i na tom, aby zpětná kompatibilita byla součástí i nadcházejících generací Xboxu. Ano, řeč přišla i na hardware. Už letos před vánoční sezónou máme očekávat oznámení nového kousku společně s novým ovladačem. Nová generace to ale zatím nebude. Že by to byl handheld, o kterém se nemalou chvíli spekuluje?

V budoucnu každopádně dojde i na plnohodnotného nástupce Xboxu. Tady přišlo velmi silné prohlášení. Prý máme očekávat ten největší technický skok, co jsme kdy mezi konzolovými generacemi zažili. Novinky v tomto směru jsou ale určitě ještě daleko. Nejbližší příležitostí, kdy uvidíme, co Xbox chystá, je oznámená červnová prezentace, která se bude soustředit na hry plánované pro letošní rok.

Nakonec se tedy nic tak zásadního neděje a Xbox si bude pokračovat ve své zaběhlé strategii s tím, že několik let staré hry vydá i na další konzole. Takže vlastně něco, s čím přišel PlayStation už před několika lety. Vypadá to tedy spíš tak, že velkou tragédii z těchto rozhodnutí dělala hlavně komunita. Alespoň teď už bude těch spekulací méně a zhruba víme, co v blízké budoucnosti můžeme očekávat.